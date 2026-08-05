Accidentes

Incendio de Casa Deja Un Muerto y Una Adulta Mayor Grave en Monterrey

Un hombre de 54 años murió y su madre, de 86 años, resultó gravemente herida tras el incendio de su vivienda en la colonia Fomerrey 25, en Monterrey.

Hombre pierde la vida tras incendio de vivienda en la zona norte de MonterreyIncendio en casa en Fomerrey 25; hijo muere y su madre es hospitalizada

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Un incendio en una casa de la colonia Fomerrey 25, en Monterrey, dejó como saldo un hombre fallecido y una adulta mayor con quemaduras graves.

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