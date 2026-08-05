Incendio de Casa Deja Un Muerto y Una Adulta Mayor Grave en Monterrey

Un hombre perdió la vida y su madre, una adulta mayor de 86 años, resultó con quemaduras de consideración luego de un incendio que consumió una casa la madrugada de este miércoles 5 de agosto y afectó otras dos en la colonia Fomerrey 25, al norte de Monterrey.

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El reporte fue recibido por el sistema de emergencias 911 alrededor de la 01:16 horas, informando sobre un incendio al interior de una casa ubicada en el cruce de las calles Bagre y Mármol, en la colonia Colinas de San Bernabé, sector Fomerrey 25. Al llegar al sitio, elementos de Fuerza Civil confirmaron que había personas lesionadas, por lo que solicitaron el apoyo inmediato de los cuerpos de auxilio.

Rescatan a una adulta mayor con quemaduras

Paramédicos de la Cruz Roja lograron rescatar y trasladar a Teresa de Jesús, de 86 años, quien presentaba quemaduras de segundo grado en la extremidad inferior izquierda y en el brazo derecho. La mujer fue llevada a un hospital para recibir atención médica especializada y su estado de salud fue reportado como grave. De acuerdo con la información recabada en el lugar, la víctima lesionada vivía en el domicilio junto con su hijo.

Localizan a un hombre calcinado

Mientras los bomberos realizaban las labores para sofocar el incendio y efectuaban la revisión del inmueble, localizaron el cuerpo calcinado de un hombre en el interior de la casa.

Fue alrededor de las 03:32 horas cuando Bomberos de Nuevo León confirmó el hallazgo. Posteriormente, la víctima fue identificada como Raymundo, de 54 años, quien presuntamente era hijo de la mujer lesionada y habría quedado atrapado entre las llamas sin posibilidad de escapar.

Protección Civil de Monterrey informó que el incendio afectó tres propiedades. Una de las casas quedó completamente destruida por el fuego, mientras que un segundo domicilio sufrió daños en un tejaban ubicado en la parte alta y una tercera casa presentó afectaciones por la radiación térmica.

Las autoridades señalaron que las llamas también se propagaron a través del cableado eléctrico, complicando las maniobras de los cuerpos de emergencia para controlar el siniestro.

Investigan posible cortocircuito como origen del incendio

De manera preliminar, las primeras investigaciones apuntan a que el incendio pudo haberse originado por un cortocircuito, aunque será la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León la que determine oficialmente las causas del siniestro tras los peritajes correspondientes.

Vecinos intentaron auxiliar a los habitantes antes del arribo de los cuerpos de emergencia; sin embargo, únicamente fue posible rescatar con vida a la adulta mayor.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, Bomberos de Nuevo León, Fuerza Civil, la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer el origen del incendio.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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