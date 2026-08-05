Política

Sheinbaum Revela de Qué Habló Hoy con Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano

El cardenal Pietro Parolin realiza una visita de tres días, en México

Claudia Sheinbaum y Pietro ParolinClaudia Sheinbaum y Pietro Parolin en Palacio Nacional. Foto: X @Claudiashein

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La presidenta Sheinbaum se reúne con el cardenal Parolin para hablar sobre la encíclica del papa León XIV y la paz global. Conoce los detalles.

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