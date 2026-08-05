Sheinbaum Revela de Qué Habló Hoy con Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió hoy, 5 de agosto de 2026, al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, en Palacio Nacional.

Minutos antes de las 10:00 horas, el cardenal Parolin llegó a Palacio Nacional, para sostener una reunión con la presidenta Sheinbaum.

Luego de una hora con 10 minutos, la reunión entre la presidenta Sheinbaum y el cardenal Parolin terminó. Al salir de Palacio Nacional, el secretario de Estado del Vaticano se dirigió a la Basílica de Guadalupe, donde ofició una misa a las 12:00 horas.

El cardenal Pietro Parolin llegó a nuestro país el martes, 4 de agosto de 2026, como parte de una visita de tres días, en el marco del 35 aniversario del restablecimiento de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, en México.

Del 4 al 6 de agosto de 2026, Parolin sostuvo reuniones con autoridades mexicanas, entre ellas, la presidenta Claudia Sheinbaum, y Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob); además, el cardenal presidió una misa en la Basílica de Guadalupe hoy.

¿De qué hablaron Sheinbaum y Parolin?

Luego de la reunión, la mandataria informó, en sus redes sociales, los temas de los que habló con el secretario de Estado del Vaticano, entre ellos la primera encíclica del papa León, Magnifica Humanitas, y los llamados a la paz que ha hecho el pontífice.

Sobre la primera encíclica del papa León XIV, Magnifica Humanitas, la presidenta Sheinbaum detalló que en el texto el pontífice “plantea que el desarrollo de la inteligencia artificial debe estar guiado por criterios éticos, dignidad humana, justicia y responsabilidad compartida, con el propósito de que sus beneficios contribuyan al bienestar de los pueblos”.

Otro de los temas del encuentro fueron “los llamados del papa a la paz, la fraternidad y la cercanía con los más vulnerables", que "representan una visión humanitaria, indispensable en un momento en que el mundo necesita fortalecer el diálogo, la solidaridad y la cooperación entre naciones”.

Sheinbaum reitera invitación al papa León XIV para que visite México

En la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum Pardo adelantó que durante la reunión con el cardenal Parolin iba a insistir para concretar la invitación al papa León XIV, para que visite México.

Cabe recordar que el Gobierno de México envió una carta de invitación al papa León XIV, en mayo de 2025, y el 12 de diciembre, la presidenta Sheinbaum habló por teléfono con el pontífice y le reiteró la petición para que venga a nuestro país, en el marco del Día de la Virgen de Guadalupe.

Sheinbaum destacó que la posible visita del papa León a México tendría un significado especial para la población católica mexicana y sostuvo que el alcance del pontífice trasciende el ámbito religioso por sus posiciones sobre los desafíos tecnológicos contemporáneos.

La mandataria citó la encíclica Magnifica Humanitas, publicada en mayo de 2026, que aborda la protección de la persona ante el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y que se ha convertido en una referencia mundial para discutir quién controla las plataformas digitales, quién define sus contenidos, cómo se diseñan los algoritmos y hacia dónde conduce su expansión: “Es un debate muy importante a nivel planetario y que en México lo estamos dando”.