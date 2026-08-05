Política

Sheinbaum Reitera Invitación al Papa León XIV para Visitar México

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el papa León XIV es un referente sobre temas humanitarios

La presidenta Claudia SheinbaumLa presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de hoy, 5 de agosto de 2026. Foto: Presidencia

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Sheinbaum invita nuevamente al papa León XIV a México, resaltando su papel en el debate global sobre IA y plataformas digitales.

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