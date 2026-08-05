Sheinbaum Reitera Invitación al Papa León XIV para Visitar México

Este miércoles, 5 de agosto de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró la invitación al papa León XIV para visitar México.

En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum dijo que se va a insistir en la invitación al papa, ya que en un primer momento se hizo por carta, luego, el 13 de diciembre pasado “tuve oportunidad de hablar con él y ahora que recibimos esta visita muy importante (Pietro Parolin, secretario de Estado de El Vaticano) vamos a insistir en la visita del papa a México”.

La mandataria destacó lo que significa para el pueblo católico la visita del pontífice, “hoy el papá también representa una visión de un debate que hemos dado aquí relacionado con las plataformas digitales y la Inteligencia Artificial (IA), la encíclica que publicó hace meses, es una referencia mundial de un debate sobre quién controla esas plataformas, quién define los contenidos, cómo se diseñan los algoritmos y hacia dónde vamos como humanidad”, destacó.

Añadió que “más allá de su representación religiosa y evidentemente en México hay separación Iglesia-Estado, pero hay una referencia muy importante que él representa en el mundo respecto a esta reflexión: la regulación pública de la IA y reconocer entre todos los impactos y quiénes se benefician del uso de la IA”.

Aseguró que el papa León XIV “es un referente sobre este tema y muchos otros temas humanitarios…Vamos a insistir en que está gratamente invitado a nuestro país”, puntualizó.

Con información de N+