Morena Abre Proceso Contra Nayeli Salvatori y Grace Palomares por Comentarios a Adultos Mayores

La dirigencia nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, informó que inició un procedimiento interno contra las diputadas locales de Puebla, Nayeli Salvatori y Grace Palomares, luego de la polémica generada por comentarios realizados en un podcast sobre las personas adultas mayores.

Durante una conferencia de prensa realizada este 4 de agosto, Ariadna Montiel Reyes, señaló que solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia abrir un procedimiento para analizar el caso y determinar las sanciones que correspondan. Incluso, expresó que, en su opinión personal, las legisladoras deberían ser suspendidas de sus derechos partidistas, aunque aclaró que la decisión final recaerá en dicho órgano interno.

Diputadas ofrecieron disculpas públicas tras la polémica

Tras la difusión de los comentarios, ambas legisladoras emitieron comunicados por separado en los que ofrecieron disculpas públicas a las personas que se sintieron agraviadas.

Nayeli Salvatori sostuvo que sus expresiones fueron malinterpretadas y aseguró que nunca existió la intención de ofender o descalificar a las personas adultas mayores, además de anunciar que abordará el tema en una próxima emisión de su podcast.

Por su parte, Grace Palomares también expresó una disculpa pública, afirmó que sus comentarios fueron emitidos en un contexto de opiniones personales y reiteró su compromiso en favor de los derechos de las personas de la tercera edad.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será la instancia encargada de analizar el caso y determinar las medidas que, en su caso, correspondan conforme a la normatividad interna del partido.