Política

Morena Abre Proceso Contra Nayeli Salvatori y Grace Palomares por Comentarios a Adultos Mayores

Morena inició un procedimiento interno contra las diputadas Nayeli Salvatori y Grace Palomares tras la polémica por comentarios sobre adultos mayores en un podcast.

Morena informó que inició un procedimiento interno contra Nayeli Salvatori y Grace PalomaresMorena informó que inició un procedimiento interno contra Nayeli Salvatori y Grace Palomares. Foto: Facebook @NaySalvatori y @GracePalomares

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Morena abre proceso contra las diputadas de Puebla, Nayeli Salvatori y Grace Palomares, por comentarios despectivos sobre los adultos mayores.

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