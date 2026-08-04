Política

Secretario de Estado de El Vaticano Visita México; Se Reunirá con Sheinbaum y Oficiará Misa

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de El Vaticano, se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita oficial a México

El cardenal Pietro Parolin en México en 2022El cardenal Pietro Parolin visita México. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Visita oficial: Pietro Parolin, secretario de Estado de El Vaticano, se reunirá con Claudia Sheinbaum y otros líderes en México. Conoce más sobre esta relevante gira.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+