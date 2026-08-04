Secretario de Estado de El Vaticano Visita México; Se Reunirá con Sheinbaum y Oficiará Misa

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de El Vaticano, se encuentra en México por una visita oficial. El funcionario de la Santa Sede se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este martes 4 de agosto comienza la visita oficial del cardenal Pietro Parolin, quien funge como secretario de Estado de El Vaticano. Según un anuncio publicado por la Santa Sede, el diplomático se reunirá con la Presidenta.

El funcionario de El Vaticano también se reunirá con la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, así como con Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores.

Durante esta gira, también se contempla que Pietro Parolin visite la Basílica de Guadalupe, donde se espera oficie una misa en la Basílica de Guadalupe a las 12:00 horas . El diplomático también se reunirá con integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

En la conferencia mañanera del 4 de agosto, Claudia Sheinbaum confirmó que se reunirá con el cardenal en Palacio Nacional el miércoles 5 de agosto a las 10 de la mañana.

Cabe señalar que durante esta gira por Latinoamérica, Pietro Parolin también visitó Guatemala, donde se reunió con el canciller Carlos Ramiro Martínez.

¿Viene el Papa León XIV a México?

La Arquidiócesis Primada de México dio a conocer que en julio pasado, el Papa León XIV, recibió en audiencia privada en la Ciudad del Vaticano al Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México.

No es la primera vez que Pietro Parolin se reúne con Claudia Sheinbaum. En 2021, la entonces jefa de gobierno entregó al cardenal un reconocimiento como visitante distinguido.

Un año más tarde, el diplomático volvió al país y se reunió con Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum también estuvo presente en aquel encuentro.

El cardenal Pietro Parolin, de 71 años, fue nombrado como secretario de Estado en 2014 por el papa Francisco. Tras su llegada a la Santa Sede, su posición fue ratificada por León XIV.

Se prevé que en esta reunión se pueda hablar sobre una visita del papa a México. En diciembre de 2025, la Presidenta informó que, tuvo una llamada telefónica con el papa León XIV en la que reiteró su invitación al sumo pontífice para que visite nuestro país.

"En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país. Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe".