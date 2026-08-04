Accidentes

Camión de Basura Atropella y Arrastra a Peatón por Varios Cuadras sobre Eje Central en CDMX

El hombre que fue atropellado y posteriormente arrastrado por varios metros presenta lesiones y golpes derivados del accidente

La unidad de recolección de basura involucrada en el incidente. Foto: N+La unidad de recolección de basura involucrada en el incidente. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+