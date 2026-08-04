Camión de Basura Atropella y Arrastra a Peatón por Varios Cuadras sobre Eje Central en CDMX

Un camión de basura atropelló y arrastró a un peatón por varias cuadras sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron este martes 4 de agosto cuando el peatón cruzaba la importante vialidad y fue alcanzado por la unidad de recolección de basura.

¿Cuál es el estado de salud del hombre atropellado?

Al lugar se dieron cita paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de Protección Civil, los cuales brindaron atención médica al peatón.

El hombre que fue atropellado y posteriormente arrastrado por varios metros presenta lesiones y golpes derivados del accidente.

La unidad involucrada en el incidente permanece en el lugar en espera de la llegada de una grúa para su retiro.

AMP