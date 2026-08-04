Joven Pierde la Vida Tras Perder el Equilibrio y Caer a "El Espinazo del Diablo" en Tlaxcala

Una joven originaria de Córdova, Veracruz, falleció tras sufrir una caída en su ascenso a la Malinche el domingo pasado.

Se trata de Alma Delia Hernández García, de 30 años, quien tras perder el equilibrio cayó en la zona conocida como “El Espinazo del Diablo”.

De acuerdo con los primeros reportes, fue al filo de las 13:30 hrs cuando cuerpos de emergencia recibieron el llamado de auxilio.

Paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que la joven había perdido la vida

Por lo anterior, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tlaxcala y rescatistas especializados arribaron al sitio.

En el punto paramédicos confirmaron que la joven había perdido la vida por las lesiones que sufrió.

Condolencias a familiares y amigos de la joven fallecida

Alma Delia era estudiante de cuarto semestre de la Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico Superior de Huatusco (ITSH).

La institutción educativa lamentó su deceso, además colectivos ciclistas de aquel estado enviaron condolencias a familiares y amigos de la joven alpinista y deportista.