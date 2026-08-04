Accidentes

Joven Pierde la Vida Tras Perder el Equilibrio y Caer a "El Espinazo del Diablo" en Tlaxcala

Luego sufrir una caída en su ascenso a La Malinche, una joven perdió la vida el domingo pasado en Tlaxcala.

Joven Pierde la Vida Tras Perder el Equilibrio y Caer a "El Espinazo del Diablo" en TlaxcalaJoven Pierde la Vida Tras Perder el Equilibrio y Caer a "El Espinazo del Diablo" en Tlaxcala. Foto: Alberto Tejeda

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Alma Delia, joven alpinista de Veracruz, pierde la vida tras caer en 'El Espinazo del Diablo' durante su ascenso a La Malinche.

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