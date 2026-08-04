Sociedad

Diez Casas y Escuela Primaria en Riesgo de Caer en Socavón Ubicado en Coronango, Puebla

Vecinos de la zona destacan que por más de 10 años, este socavón ha ido aumentando su tamaño. Ahora pone en riesgo sus viviendas y una escuela.

Vecinos temen que una persona sufra un accidente si cae al socavón.Vecinos temen que una persona sufra un accidente si cae al socavón.Foto: N+

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Un socavón ubicado en Puebla afecta 10 casas y una escuela primaria. Vecinos piden ayuda a las autoridades para evitar una tragedia.

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