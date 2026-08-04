Del Cretácico a tu Cartera: Así es la Colección de Dinosaurios de la Casa de Moneda de México

La Casa de Moneda de México relanzó su colección "Dinosaurios de México", una serie de medallas conmemorativas dedicada a especies prehistóricas descubiertas en distintos estados del país.

Esta colección, presentada originalmente en 2025 y retomada este agosto de 2026, busca rendir homenaje al patrimonio paleontológico nacional a través de piezas con detalles científicos precisos sobre cada especie.

¿Qué es la colección "Dinosaurios de México"?

Se trata de una serie de medallas conmemorativas —no monedas de curso legal, por lo que no tienen valor para realizar pagos— elaboradas por la Casa de Moneda de México en colaboración con especialistas en paleontología y artistas.

Cada pieza incluye datos científicos precisos, como el periodo geológico al que perteneció la especie representada y la región exacta del país donde se documentó el hallazgo de sus restos fósiles.

¿Qué dinosaurios incluye la colección?

La serie está integrada por seis especies descubiertas en territorio mexicano:

Tototlmimus packardensis

Labocania anomala, un dinosaurio terópodo tiranosáurido que habitó hace aproximadamente 76 millones de años, durante el Cretácico Superior, y cuyos restos fueron hallados en Baja California.

Latirhinus uitstlani

Tlatolophus galorum

Coahuilaceratops magnacuerna

Huehuecanauhtlus tiquichensis

Los fósiles de estas especies fueron hallados en estados como Coahuila, Sonora, Baja California y Michoacán. La medalla del Labocania anomala, por ejemplo, lleva grabada la inscripción "Mesozoico - Cretácico - Baja California", en referencia a la zona donde se documentó el hallazgo.

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¿Cuánto cuestan las medallas?

De acuerdo con la propuesta original de la colección, existen distintos sets de seis medallas cada uno, con precios que varían según el material:

Set de 6 medallas de latón color rosa metálico: 800 pesos.

Set de 6 medallas de cuproníquel doradas: 800 pesos.

Set de 6 medallas de plata .999: 4,200 pesos.

¿Dónde se pueden comprar las medallas?

La venta presencial se concentra en la tienda principal de la Casa de Moneda de México:

Ciudad de México: Avenida Paseo de la Reforma No. 295, colonia Cuauhtémoc, con atención de lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas.

AMP