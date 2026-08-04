Economía

Del Cretácico a tu Cartera: Así es la Colección de Dinosaurios de la Casa de Moneda de México

La colección, presentada originalmente en 2025 y retomada este agosto de 2026, busca rendir homenaje al patrimonio paleontológico nacional

Medalla de la colección especial de dinosaurios de la Casa de Moneda de México. Foto: Casa de Moneda de MéxicoMedalla de la colección especial de dinosaurios de la Casa de Moneda de México. Foto: Casa de Moneda de México

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