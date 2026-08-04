Economía

México y Japón Dialogan sobre Economía, Energía y Tecnología

El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, se reunió con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco

El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi y Marcelo Ebrard, secretario de Economía.Foto: Secretaría de Economía

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México y Japón fortalecen lazos económicos: se anuncia Diálogo Económico de Alto Nivel para impulsar comercio, energía e inteligencia artificial.

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