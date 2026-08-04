México y Japón Dialogan sobre Economía, Energía y Tecnología

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, para dialogar sobre las oportunidades para profundizar más la relación económica entre ambos países desde un aspecto estratégico.

En un comunicado de la Secretaría de Economía se indicó que durante el encuentro los funcionarios abordaron la propuesta de celebrar el Diálogo Económico de Alto Nivel este año que permita fortalecer la coordinación bilateral e identificar nuevas áreas de colaboración en comercio, inversión y desarrollo económico.

Energía e Inteligencia Artificial

Intercambiaron también perspectivas sobre oportunidades de cooperación en energía e inteligencia artificial, ámbitos considerados estratégicos para el desarrollo de cadenas de suministro más resilientes y la transición energética.

Ebrard reconoció la contribución de las empresas japonesas a la economía de nuestro país.

Reiteró la disposición de la Secretaría de Economía para mantener un diálogo cercano con el Gobierno de Japón y con su comunidad empresarial, para favorecer un ambiente de negocios competitivo a partir de la contribución de las empresas japonesas en el país.

También intercambiaron puntos de vista sobre el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y sobre las oportunidades que ofrece el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) para aumentar y diversificar los lazos comerciales entre México y Japón.

Los funcionarios refrendaron la importancia de conservar una estrecha comunicación y seguir impulsando una relación económica bilateral dinámica, con beneficios para ambas naciones.

Grupo de trabajo para ampliar y fortalecer relaciones

Por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, conversaron sobre el mutuo interés de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en el marco de la Asociación Estratégica Global establecida en 2011.

El secretario Velasco expresó durante el encuentro, la solidaridad del pueblo y del Gobierno de México por la lamentable pérdida de vidas humanas y las afectaciones por los sismos en la prefectura de Kumamoto el 28 de julio, gesto que agradeció Motegi.

Convinieron establecer un Grupo de Trabajo para avanzar en otras áreas de colaboración que contribuyan a fortalecer el crecimiento de las relaciones bilaterales en los ámbitos político, económico y de cooperación científica y tecnológica para las siguientes décadas.

COMUNICADO. "Secretario Velasco y ministro Motegi acuerdan establecer Grupo de Trabajo para ampliar y fortalecer relaciones México-Japón."https://t.co/5dJ9kxR2Rh pic.twitter.com/uqyj4hpEEx — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 3, 2026

Los funcionarios reconocieron el buen estado de las relaciones comerciales bilaterales, resultado de mecanismos como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).

En mensaje conjunto, anunciaron el lanzamiento del Diálogo Económico de Alto Nivel, mecanismo que permitirá acrecentar el comercio bilateral.

“El diálogo este año ha sido constante y de alto nivel: contacto directo entre la presidenta Sheinbaum y la primer ministra Takaichi, comunicación permanente entre cancilleres y la undécima reunión del mecanismo de consultas políticas […] A través del Diálogo Económico de Alto Nivel impulsaremos la colaboración en inteligencia artificial y economía digital, y fortaleceremos la resiliencia económica de ambos países y de las cadenas de suministro estratégicas” precisó Velasco Álvarez.

Sargazo

En el marco de la cooperación para el desarrollo entre las agencias de cooperación de ambas naciones, se anunció la puesta en marcha de un programa conjunto para atender el problema del sargazo que fortalezca capacidades y ayude a mitigar la situación que enfrenta el Caribe.

Con información de Secretaría de Economía y Secretaría de Relaciones Exteriores.

LECQ