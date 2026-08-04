Ataque a Balazos al Norte de la Ciudad de Puebla: Reportan Dos Personas Heridas

La noche de este lunes 3 de agosto se registra importante movilización policial por el reporte de una balacera ocurrida en la Colonia Galaxia Bosques de Manzanilla.

El ataque con armas de fuego ocurrió cerca del arco de entrada al fraccionamiento; de manera preliminar se reportan dos personas heridas por impactos de bala.

Dos heridos dejó un ataque armado en Galaxia Bosques de Manzanilla, Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) acordonaron las calles Acueducto Manzanilla y San Diego, con apoyo del Ejército Mexicano.

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Tras los hechos ocurridos en el fraccionamiento Galaxia Bosques de Manzanilla, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona. pic.twitter.com/SyBt3MFd1r — SSC Puebla (@SSC_Pue) August 4, 2026

En la escena del crimen las autoridades encontraron por lo menos tres casquillos percutidos. Los responsables habrían escapado con rumbo desconocido después de los disparos.

Trasciende que los heridos son menores de edad, cuyas identidades no se han revelado. No hay detenidos por el ataque armado en Galaxia Bosques de Manzanilla y las autoridades recomiendan evitar la zona durante las diligencias.

Con información de N+

JAPR