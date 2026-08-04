Balaceras

Ataque a Balazos al Norte de la Ciudad de Puebla: Reportan Dos Personas Heridas

Policías municipales acordonaron la calle Acueducto Manzanilla y San Diego de la colonia Bosques de Manzanilla.

Dos menores de edad habrían resultado heridos de bala.Dos menores de edad habrían resultado heridos de bala. Foto: N+ | Ilustrativa

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Movilización policial en Puebla tras ataque armado que dejó dos menores heridos. Conoce los detalles de este incidente en desarrollo.

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