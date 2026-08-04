Luto en la UFC: Fallece el Peleador Allan Nascimento, a los 34 años de edad

Este lunes 3 de agosto la UFC Brasil dio a conocer que el peleador Allan Nascimento, destacado de la categoría de peso mosca, fue encontrado muerto en su casa a los 34 años de edad.

El atleta de artes marciales mixtas (MMA) fue atendido por personal médico que fue llamado de emergencia, sin embargo no fue posible reanimarlo y lo declararon muerto en el lugar.

"Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con la familia, amigos, compañeros de equipo y seres queridos de Allan en este momento increíblemente difícil", externó la UFC Brasil a través de un comunicado.

¿Quién era y de qué murió Allan Nascimento, peleador de la UFC?

Allan "Puro Hueso" Nascimento, como era conocido entre sus colegas, nació el 11 de septiembre de 1991, en Sao Paulo, Brasil. Como profesional disputó 29 combates, en los que conquistó 22 victorias y sufrió 7 derrotas. La última de ellas fue por decisión dividida el pasado 20 de junio contra Mitch Raposo, en el evento UFC Las Vegas 119.

De acuerdo con medios locales, Allan Nascimento murió tras sufrir un aparente ataque cardíaco mientras dormía.

Sus colegas lo describieron como un guerrero, al que recordarán por su envidiable técnica a ras de piso que lo convertía en un rival bastante peligroso dentro de su división.

This morning, Monday, August 3rd, our beloved flyweight fighter, Allan Nascimento, was found unresponsive after suffering an apparent heart attack in his sleep. Despite the efforts of the responding medical team, he was pronounced deceased at the scene.



Our thoughts and deepest… pic.twitter.com/vlaBaBOyJr — UFC (@ufc) August 3, 2026

Con información de N+