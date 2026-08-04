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Luto en la UFC: Fallece el Peleador Allan Nascimento, a los 34 años de edad

La Ultimate Fighting Championship informó que el peleador brasileño murió este lunes. Esto es lo que sabemos

Falleció Allan Nascimento, peleador de la UFC que como profesional disputó 29 combates.Falleció Allan Nascimento, peleador de la UFC que como profesional disputó 29 combates. Foto: UFC

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Triste noticia en la UFC: Allan Nascimento, peleador brasileño de peso mosca, fallece a los 34 años. Conoce más sobre su legado y lo que sabemos de su repentina partida.

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