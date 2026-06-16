FBI Frustró Ataque en Pelea de UFC en la Casa Blanca: ¿Iban contra Trump?

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) frustró un posible ataque contra un espectáculo de artes marciales mixtas el fin de semana en la Casa Blanca, informó Kash Patel, director de la agencia.

De acuerdo con la información oficial, se trataba de “ataques planificados” contra el espectáculo de lucha en jaula de la UFC.

Al evento asistieron el presidente Donald Trump y otros altos cargos, indicó Patel.

Personas detenidas

El director del FBI añadió que por estos hechos hay varias personas detenidas.

"Gracias a la rápida actuación de este FBI, de nuestros socios y del Departamento de Justicia en una operación que abarcó varios estados, varias personas están ahora bajo custodia y los ataques supuestamente planificados fueron frenados en seco", dijo Kash Patel en X.

No se reveló de inmediato la naturaleza de la posible amenaza, y se esperaba que se difundieran más detalles una vez que se hicieran públicas las acusaciones más tarde el martes.

On June 10, FBI and our law enforcement partners became aware of a potential threat to the UFC America 250 event in Washington, D.C. involving individuals outside of the National Capital Region – and thanks to the rapid action of this FBI, our partners, and the Department of… pic.twitter.com/PbWkIk1Lr5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 16, 2026

Arrestos

Un funcionario de las fuerzas del orden familiarizado con el asunto dijo que cinco personas fueron arrestadas en estados como Ohio, Missouri y California.

El funcionario habló con la agencia AP bajo condición de anonimato para abordar información que aún no era pública.

Detalles del operativo

El FBI supo de la posible amenaza el 10 de junio, cuatro días antes del espectáculo de artes marciales mixtas en el Jardín Sur de la Casa Blanca.

Trump, quien celebró su cumpleaños número 80 en el evento de la UFC el domingo, intentó vincular las peleas con celebraciones más amplias del 250º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

Con información de AP y AFP.

SPB