FBI Frustró Ataque en Pelea de UFC en la Casa Blanca: ¿Iban contra Trump?

El director del FBI, Kash Patel, informa que se frustró un posible ataque el fin de semana contra un espectáculo de artes marciales mixtas

Desmantelan estructuras que se habían instalado para una pelea de la UFC en la Casa Blanca. Foto: ReutersDesmantelan estructuras que se habían instalado para una pelea de la UFC en la Casa Blanca. Foto: Reuters

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Ataque planeado en pelea de UFC en la Casa Blanca es frustrado por el FBI. Trump y altos cargos asistieron. Detalles en breve.

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