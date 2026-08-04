Desaparecidos

Colectivos de Búsqueda Exigen Nuevamente Acceso a Presunto Rancho de Adiestramiento en Ixcatán

A casi una semana del aseguramiento de un presunto campo de adiestramiento en Ixcatán en Zapopan, colectivos de búsqueda de desaparecidos nuevamente solicitaron ingresar al predio

Colectivos piden entrar a ranchoFoto: N+

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Colectivos de búsqueda exigen acceso a rancho en Ixcatán, presunto campo de adiestramiento y posible sitio de homicidios.

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