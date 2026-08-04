Colectivos de Búsqueda Exigen Nuevamente Acceso a Presunto Rancho de Adiestramiento en Ixcatán

A casi una semana del hallazgo y desmantelamiento de un presunto campo de reclutamiento en la comunidad de San Francisco de Ixcatán, en Zapopan, colectivos de búsqueda exigieron nuevamente que se les permita ingresar al predio para intervenirlo.

De acuerdo con los colectivos, diversas personas les han revelado que el sitio presuntamente operaba como un centro de capacitación antes de enviar a jóvenes hacia zonas serranas. Además, señalan que existe la sospecha de que el terreno, de más de 30 hectáreas, también habría sido utilizado para cometer homicidios y ocultar víctimas.

Durante el operativo en el rancho, elementos del Ejército detuvieron a seis hombres y aseguraron armas y equipo táctico. En el lugar también fueron localizados dormitorios, colchones e incluso un sistema de videovigilancia.

Aunque la investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de la República, hasta el momento las autoridades no han informado sobre el hallazgo de nuevos indicios en el predio.

¿Quiénes son los detenidos por este caso?

Los detenidos fueron identificados como José Ángel 'N', Jorge Misael 'N', Carlos Antonio 'N', Luis David 'N', Javier Antonio 'N' y David Rolando 'N'.

Los seis ya fueron ingresados al Penal de Puente Grande, donde permanecen a disposición de un juez, quien definirá su situación jurídica en los próximos días.