Medio Ambiente

Cae Lluvia con Granizo en la Zona Metropolitana de Guadalajara; Reportan Inundaciones

Una fuerte lluvia con granizo se registra la tarde de este lunes en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Debido a las inundaciones, la avenida López Mateos presenta afectaciones.

Lluvia con granizo al sur de la Zona Metropolitana de GuadalajaraFoto: N+

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¡Atención Guadalajara! Fuerte lluvia con granizo afecta Zapopan y Tlajomulco. Inundaciones en López Mateos complican el tráfico. Sigue las recomendaciones de Protección Civil

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