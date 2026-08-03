Cae Lluvia con Granizo en la Zona Metropolitana de Guadalajara; Reportan Inundaciones

Una fuerte lluvia con granizo se registra la tarde de este lunes en la Zona Metropolitana de Guadalajara, afectando principalmente a los municipios de Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga. La precipitación comenzó aproximadamente a las 2:30 de la tarde.
Hasta el momento se reportan inundaciones en la avenida López Mateos, lo que ha generado afectaciones a la circulación vehicular en la zona.
Las autoridades no han informado sobre daños, caída de árboles, fallas eléctricas o personas en situaciones de riesgo.
¿En qué zonas se esperan afectaciones por la lluvia?
Según Protección Civil, en los municipios de Tlajomulco, el sur de Zapopan y Guadalajara podrían presentarse encharcamientos e inundaciones, principalmente en Periférico Sur, El Mante, Agua Blanca, la Zona Industrial y áreas aledañas.
Además, informó que se registran rachas intensas de viento en el centro de Guadalajara, con posibilidad de extenderse a zonas cercanas.
¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias?
Protección Civil emitió las siguientes recomendaciones para la población:
Resguardarse en un lugar seguro.
Evitar permanecer en espacios abiertos o cerca de árboles, postes y tendidos eléctricos.
Reducir la velocidad al conducir vehículos y extremar precauciones.
Mantenerse informado a través de los canales oficiales