Por Ruptura de un Tubo, Siapa Bloquea Momentáneamente la Avenida Colón en Guadalajara

Personal del Siapa bloqueó por completo la avenida Colón, luego de que un vehículo pesado provocara la ruptura de un tubo de drenaje cuando circulaba por el cruce de Martín Alonso, en Guadalajara.

Bloquean vialidad para reparar daños

Para cambiar este ducto y evitar inundaciones o encharcamientos durante la temporada de lluvias, el Siapa comenzó con la reparación prácticamente durante las últimas horas del miércoles.

Estos trabajos incluyeron romper el pavimento, escarbar y cambiar la tubería toda la noche. Sin embargo, continuaron con las labores a primera hora del jueves, ya que compactaron la tierra y más tarde colocarán el pavimento.

Estas acciones generaron tráfico vehicular para quienes circulaban del sur, hacia la avenida Lázaro Cárdenas. El cierre estuvo vigilado por policías viales, quienes trataron de auxiliar a los automovilistas.

Se recomienda a la ciudadanía tomar vías alternas, ya que los trabajos del Siapa continuarán más tarde para la pavimentación de la zona.