Sociedad

Por Ruptura de un Tubo, Siapa Bloquea Momentáneamente la Avenida Colón en Guadalajara

Las labores del personal del Siapa provocaron tráfico vehicular, sobre todo, hacia la avenida Lázaro Cárdenas.

Bloque reparacionesContinuarán las labores de reparación más tarde en avenida Colón. Foto: N+

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Tráfico en Av. Colón: Siapa repara un tubo roto tras accidente. Policías viales en la zona. Evita congestionamientos tomando otras rutas.

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