Sociedad

Cifra de Muertos por Terremoto en Japón Asciende a 34; Sigue Búsqueda de Sobrevivientes

Los equipos de rescate siguen con la búsqueda de sobrevivientes en medio de los cortes de agua y electricidad, así como del pronóstico de altas temperaturas

Elementos de rescate laboran en una zona afectada por el terremoto de 7.1 en la prefectura de Kumamoto, JapónElementos de rescate laboran en una zona afectada por el terremoto de 7.1 en la prefectura de Kumamoto, Japón. Foto: Reuters

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Japón enfrenta un devastador terremoto de magnitud 7.1 con 34 muertos hasta el momento. La búsqueda de sobrevivientes no se detiene, mientras la región sufre cortes de agua y electricidad. Infórmate más.

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