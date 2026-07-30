Cifra de Muertos por Terremoto en Japón Asciende a 34; Sigue Búsqueda de Sobrevivientes

El terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el martes el sudoeste de Japón ha dejado hasta el momento 34 muertos, informaron las autoridades de la prefectura de Kumamoto.

Esta cifra podría ascender ya que se mantienen las labores para buscar y rescatar a sobrevivientes del fenómeno natural que golpeó con fuerza el territorio nipón.

El centro de respuesta ante desastres de la prefectura precisó que en este balance se incluyen siete fallecidos en el centro comercial Aeon Mall de la localidad de Kashima, que registró una explosión después del siniestro.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Kumamoto en Ruinas: Las Imágenes que Dejó el Terremoto de Magnitud 7.1 en Japón

También contempla a otros ocho por el derrumbe de una chimenea de la fábrica de Nippon Paper Industries en Yatsushiro.

A pesar del balance local, el vocero del gobierno central, Minoru Kihara, mantuvo la cifra en 30 fallecidos, según datos de la policía nacional.

El temblor alcanzó el máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, causando importantes daños materiales, que incluyen el derrumbe de parte del muro del popular castillo de Kumamoto.

Sigue la búsqueda de sobrevivientes

Más de 48 horas después del temblor, las operaciones de búsqueda y rescate de sobrevivientes continúan, en medio de cortes de agua y electricidad, y los pronósticos de altas temperaturas en la región.

En este contexto, el Ministerio de Defensa informó de que anoche se iniciaron las labores de búsqueda con perros.

Durante la jornada, unas 10 mil personas seguían evacuadas en unos 400 centros, donde el gobierno local y las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) están colaborando en la instalación de unidades de aire acondicionado.

ICM