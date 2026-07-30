Desaparecidos en el Mar: Otro Saldo de los Ataques de EUA contra Presuntas Lanchas con Droga

En septiembre de 2025, Estados Unidos inició una serie de ataques militares contra presuntas lanchas con droga en aguas del Pacífico y el Caribe, hasta la fecha han muerto 221 personas en 67 operaciones.

Poco se sabe de los civiles involucrados, algunos están en calidad de desaparecidos, como los ocho tripulantes del barco ecuatoriano 'Fiorella', involucrado en uno de estos ataques, el 20 de enero pasado en aguas territoriales de ese país.

En la casa de Jefferson Mero, su recámara sigue igual que el día que se fue a pescar, sus tenis fueron colgados en la puerta como marca la creencia que acompaña el deseo de que un desaparecido regrese, pero los familiares dicen que nadie se hace responsable de su desaparición, ocurrida a bordo del barco 'Fiorella', el pasado 20 de enero.

El caso apunta a la participación de Estados Unidos y un silencio ensordecedor del gobierno ecuatoriano.

Al respecto Maoli, esposa de pescador desaparecido, indicó:

“Respuesta nunca nos han dado. Así nosotros hemos hecho a veces las cosas por sí solas porque cuando íbamos a la Capitanía nunca nos querían atender”

María Mero, esposa de otro pescador desaparecido explicó sobre la última vez que tuvo comunicación:

“No, desde el 13 de enero que se fue a pescar. La comunicación del barco se perdió del completo todo”

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'Fiorella'

La tripulación del 'Fiorella', compuesta de diez pescadores, zarpó el 13 de enero. Solo volvieron dos. Sus testimonios ante la Capitanía de Puerto de Manta, perteneciente a la Armada ecuatoriana, son las piezas de un rompecabezas que lleva seis meses esperando ser descifrado.

En esos testimonios, a los que N+ Univision tuvo acceso, describen que durante al menos tres días previos a la desaparición, fueron seguidos por “un dron y un avión”, además de una embarcación grande con bandera americana”.

Un último mensaje del capitán del 'Fiorella' a tierra describió lo mismo.

El 'Fiorella' era un barco tipo Long Line o palangrero, diseñado para la pesca comercial, que navegaba con cuatro fibras, como llaman a las lanchas para pescar. Los sobrevivientes se habían separado a entre dos y cinco millas náuticas de la embarcación principal para realizar sus faenas antes de volver al barco. Pero 'Fiorella' nunca volvió; su tripulación dejó de contestar a las 13:00 horas del 20 de enero.

El Laboratorio de Evidencias de Amnistía Internacional reconstruyó el recorrido del barco en el que se aprecia que llegó a su punto más lejano de la costa el 16 de enero y que desapareció el 20 cuando navegaba en aguas internacionales.

Juan Alberto Alvia, abogado del dueño del barco desaparecido 'Fiorella', explicó:

“Ellos estuvieron a la espera y observaron que al horizonte de ellos se encontraba una humareda, pero que jamás pensaron que era la embarcación”

Los dos sobrevivientes, únicos testigos, volvieron a Manta el 24 de enero.

“Activaron el sistema SAR, que es el sistema de rescate que tiene acá el Ecuador. A través de este sistema nos han comunicado que han iniciado las búsquedas, pero en realidad nosotros no nos consta de que esa búsqueda haya sido continua”, agregó Alvia.

Una búsqueda a ciegas, pues a pesar de lo extenso de su costa y la importancia de la actividad pesquera para la economía, en Ecuador no hay protocolos para la búsqueda de desaparecidos en el mar.

Con información de Ana María Islas y Gustavo Sánchez.

LECQ