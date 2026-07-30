Internacional

Desaparecidos en el Mar: Otro Saldo de los Ataques de EUA contra Presuntas Lanchas con Droga

Varios civiles están en calidad de desaparecidos, como los 8 tripulantes del barco ecuatoriano Fiorella, involucrado en uno de estos ataques, en aguas territoriales de ese país

Embarcación navegando en el mar.Foto: N+

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Desaparecidos en el mar tras ataques de EUA a lanchas con droga: 8 tripulantes del 'Fiorella' siguen sin aparecer.

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Ataques de EUA Dejan Civiles Desaparecidos en el Pacífico