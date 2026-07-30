Medio Ambiente

Varios Cocodrilos Escapan de Centro de Cuidado en Ixtapa Zihuatanejo

El temporal que afecta el Pacífico ha provocado crecida de ríos y desbordamiento de esteros en la franja costera de Ixtapa. El agua derribó la barda de un centro de cuidado de cocodrilos

Cocodrilos en Ixtapa Zihuatanejo.Foto: N+

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Cocodrilos de Ixtapa Zihuatanejo escapan tras temporal. Su presencia en zonas turísticas es un riesgo. Autoridades buscan recapturarlos.

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