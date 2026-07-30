Varios Cocodrilos Escapan de Centro de Cuidado en Ixtapa Zihuatanejo

Las intensas lluvias de los últimos días desbordaron esteros y humedales del centro turístico de Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, pero también la fuerza del oleaje derribó una barda perimetral que separa el cocodrilario Tamakun de playa Linda y varios ejemplares escaparon.

Daniela, una turista, indicó:

"Sí ahorita los que vimos ahorita están en pleno río se podría decir, eran dos, estaban muy grandes"

Rogelio, otro turista, comentó:

"Se han visto en la playa, en el mar, nadando"

Este santuario alberga a más de 40 cocodrilos, y varios de ellos escaparon.

José Luis Luna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Zihuatanejo, explicó ante la pregunta sobre dónde están los cocodrilos:

"En la playa como si fueran turistas los cocodrilos o sea pasean de aquí para allá"

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Inquietud entre Turistas de Ixtapa por Varios Cocodrilos que Escaparon de Centro de Cuidado

Riesgo

Al ser animales territoriales, su presencia en zonas turísticas representa un riesgo para los turistas y todas las personas que acuden a la playa.

Claudia Yakuta, directora de Ecología de Zihuatanejo, señaló:

"Es completamente natural que un cocodrilo se meta al mar y esto es por la dinámica poblacional, un cocodrilo necesita ir a buscar otros territorios por temas de reproducción principalmente"

Por su parte José Luis Luna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Zihuatanejo, mencionó:

"Estamos en plena época turística de vacaciones y afecta, número uno, para el ingreso de los restauranteros, número 2, para la imagen que tiene el paradisíaco bello puerto de Zihuatanejo"

Operativo

Las autoridades activaron un operativo para tratar de localizar los reptiles recapturarlos y regresarlos al recinto.

El cocodrilario de playa Linda en Ixtapa-Zihuatanejo es uno de los más grandes del estado de Guerrero, sin embargo, las medidas de seguridad son mínimas, la malla al fondo, cada vez que hay una lluvia fuerte se vence y por ahí escapan de manera muy frecuente los animales.

En Ixtapa, la convivencia con la fauna silvestre exige hoy prudencia y respeto para evitar tragedias como ocurrió en el 2013 cuando un turista belga falleció luego de ser atacado en el mar por uno de estos animales, mientras que en 2014 se reportó que tres personas fueron atacadas en playa Linda por un cocodrilo.

Con información de Isaac Flores.

LECQ