Medio Ambiente

Sargazo Colma Playa Forum: Fotos Muestran Recale Masivo en Plenas Vacaciones 2026

El sargazo es un tema ambiental que preocupa tanto al sector turístico como a las personas que visitan las playas, aquí te mostramos cómo se encuentra la Playa Gaviota Azul en Quintana Roo

Sargazo Colma Playa Forum: Fotos Muestran Recale Masivo Hoy en Plenas Vacaciones 2026Cuartoscuro

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¡Alerta en Playa Forum! El sargazo cubre la costa en plena temporada vacacional 2026. Descubre cómo afecta a Cancún y qué playas están libres hoy.

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