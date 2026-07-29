Sargazo Colma Playa Forum: Fotos Muestran Recale Masivo en Plenas Vacaciones 2026

Un problema que enfrenta el Caribe mexicano es la temporada de sargazo, la cual tiene un impacto tanto ambiental como económico, ya que afecta la llegada de turistas.

En plena temporada de vacaciones 2026, los turistas buscan cómo se encuentran las playas de sargazo. En N+ te informamos ¿Dónde Hay Sargazo en Cancún Hoy 29 de Julio 2026?

Así funciona el semáforo que informa la presencia de la alga en las playas:

Verde: sin sargazo o presencia mínima, apta para actividades recreativas.

Amarillo: presencia moderada, con posible impacto parcial en la orilla.

Naranja: afectación considerable, con mayor volumen de sargazo en la costa.

Rojo: afectación alta, con recale abundante en la playa.

Justo la Playa Gaviota Azul, conocida como Playa Forum, en Quintana Roo, amaneció este miércoles 29 de julio 2026, con gran cantidad de sargazo.

Cuartoscuro

Aunque no todos los días tiene el mismo impacto, hoy, su presencia impacta una de las zonas visitadas.

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Playa Gaviota Azul, conocida popularmente como Playa Forum, está en la Zona Hotelera de Cancún, en Punta Cancún, Quintana Roo, y es una de las playas más importantes y visitadas ya que está en el corazón de Cancún.

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¿Cuándo Termina la Temporada de Sargazo en Quintana Roo?

El problema del sargazo puede variar cada año, por lo general suele presntarse desde abril y extenderse hasta octubre, depende de las corrientes marinas, los vientos y la temperatura del Océano.

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