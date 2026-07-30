Seguridad

Despiden a Karla Valeria en Puebla: La Joven Fue Localizada Muerta en su Departamento

Entre flores blancas, oraciones y porras avanzó la carroza fúnebre de la joven cuyo hijo no ha sido localizado.

La familia piden investigar el caso como feminicidio.La familia piden investigar el caso como feminicidio. Foto: Juan M.

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La despedida de Karla Valeria en Puebla estuvo marcada por flores blancas y el apoyo de amigos. Su muerte se investiga como feminicidio. Conoce los detalles de esta trágica historia.

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