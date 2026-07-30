Despiden a Karla Valeria en Puebla: La Joven Fue Localizada Muerta en su Departamento

Familiares y amigos le dieron el último adiós a Karla Valeria joven quién apareció sin vida dentro de un domicilio en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, al norte de la ciudad de Puebla y que es investigado bajo protocolo de feminicidio.

Este miércoles 29 de julio sus restos fueron sepultados en el panteón de la piedad.

A las 12:30 horas, el cuerpo de la joven salió de la casa de sus papás, ubicada en la avenida 124 B Poniente de San Sebastián de Aparicio, dentro de su ataúd.

Fue sepultada este miércoles la joven localizada sin vida en San Sebastián de Aparicio

Entre flores blancas, oraciones y porras avanzó la carroza fúnebre. Decenas de motociclistas del grupo Toxic Wheeels, del que era presidenta, acompañaron el cortejo fúnebre.

En la entrada del panteón le echaron porras, aplausos y colocaron el casco que solía utilizar para rodar.

La estudiante de la Licenciatura en Derecho por el Instituto Universitario en Movimiento por México fue hallada sin vida durante el pasado domingo 26 de julio.

Piden investigar como feminicidio la muerte de Karla Valeria Jiménez Sánchez

Los primeros reportes indicaron que habría atentado contra su vida, sin embargo, familiares pidieron a las autoridades investigar el caso como feminicidio debido a que había antecedentes de violencia física y manipulación por parte de su pareja.

El inmueble donde vivía la joven ubicado en el segundo piso del edificio 31A de Infonavit San Aparicio, permanece asegurado por la Fiscalía de Puebla.

Con información de N+

JAPR