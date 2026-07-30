Cultura

San Francisco de Asís: de Renunciar a su Riqueza a Convertirse en Patrono de la Ecología

La tradición cristiana sostiene que en 1224 recibió cinco estigmas relacionados con las heridas de Cristo durante la crucifixión.

El amor por los animales marcó el legado de San Francisco de AsísEl amor por los animales marcó el legado de San Francisco de Asís. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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San Francisco de Asís renunció a los bienes materiales y promovió una vida basada en la pobreza, la sencillez y el servicio

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