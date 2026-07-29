Seguridad

Descubren Tarántulas y Hormigas Ocultas en Paquetes de Empresa de Mensajería San Luis Potosí

La Profepa aseguró 59 ejemplares de vida silvestre, entre ellos dos tarántulas y 57 hormigas reina, ocultos en tres paquetes enviados desde una empresa de mensajería en San Luis Potosí.

Aseguran 59 Ejemplares de Vida Silvestre en Paquetería de SLPAseguran 59 Ejemplares de Vida Silvestre en Paquetería de SLP. Foto: PROFEPA

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La Profepa incauta tarántulas y hormigas reina en envíos ilegales de San Luis Potosí. Las especies protegidas fueron rescatadas. Descubre los detalles de este caso.

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