Descubren Tarántulas y Hormigas Ocultas en Paquetes de Empresa de Mensajería San Luis Potosí

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó el aseguramiento de 59 ejemplares de vida silvestre que eran transportados de manera irregular en tres paquetes enviados desde una empresa de mensajería en San Luis Potosí. Entre los ejemplares localizados se encontraban dos tarántulas y 57 hormigas reina de distintas especies.

¿Qué encontraron dentro de los paquetes?

El hallazgo se realizó el pasado 16 de julio, luego de que la empresa de paquetería reportara anomalías en varios envíos registrados como insumos, impresiones 3D y artesanías. Durante la inspección, autoridades federales descubrieron que los paquetes contenían ejemplares vivos que serían enviados a distintos destinos dentro del país.

En uno de los paquetes fueron encontradas una tarántula de pelo rizado y una tarántula rodillas de fuego, ambas sin la documentación necesaria para acreditar su legal procedencia. Los otros dos envíos contenían 57 hormigas reina, también carentes de los permisos y documentos exigidos por la legislación ambiental vigente.

Tras la revisión técnica, las hormigas fueron liberadas en un sitio considerado apto para su desarrollo, mientras que las dos tarántulas quedaron bajo resguardo en un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre autorizado por las autoridades ambientales.

La Profepa señaló que las personas identificadas en las guías de envío serán llamadas a comparecer como parte de los procedimientos administrativos correspondientes para determinar posibles responsabilidades.

La dependencia federal recordó además que ambas especies de tarántula cuentan con protección internacional, y que la tarántula rodillas de fuego también está catalogada como especie amenazada conforme a la normativa mexicana, por lo que su comercio y traslado requieren autorización oficial.

Con este aseguramiento, las autoridades reiteraron el llamado a evitar la captura, posesión y transporte ilegal de ejemplares de vida silvestre, ya que estas prácticas representan un riesgo para la conservación de las especies y pueden derivar en sanciones administrativas y penales.