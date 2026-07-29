Detienen a Dos por Presunto Robo a Propiedad en Cumbres en Monterrey, NL

Autoridades de seguridad detuvieron a dos presuntos ladrones relacionados con robos a casa habitación en la zona de Cumbres, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. La captura se dio a conocer la mañana de este miércoles 29 de julio.

Los hombres fueron ubicados mientras alteraban el orden en la vía pública. Luego de que elementos de seguridad se acercaran a ellos, comenzaron a insultarlos, por lo que procedieron a realizarles una revisión. Durante la inspección, les encontraron siete envoltorios con una sustancia similar al cristal.

Tras su detención, la Policía de Monterrey informó que ambos coinciden con las características de dos sujetos señalados por un robo ocurrido el pasado viernes 24 de julio en la colonia Cumbres. En ese hecho, los sujetos se apoderaron de 200 mil pesos y un arma de fuego calibre 22.

Repartidor descubre presunto robo en Cumbres

El robo fue descubierto por un repartidor que llegó al domicilio para entregar un paquete. Uno de los presuntos ladrones recibió el envío, lo que llevó al empleado a tomar una fotografía como comprobante. Al recibir la notificación de entrega, el propietario alertó a las autoridades ya que en ese momento no se encontraba nadie en su casa.

¿Cómo operaban los presuntos ladrones?

El modus operandi de los presuntos ladrones consistía en tocar puerta por puerta para ofrecer trabajos de albañilería. En la vivienda afectada nadie respondió, por lo que aprovecharon la situación para forzar la puerta con una barra de acero, mientras otro sujeto los esperaba en un vehículo gris.

Se espera que sea durante las próximas horas cuando las autoridades revelen más detalles sobre esta detención. Los dos sujetos fueron trasladados al Ministerio Público, lugar donde se determinará su situación legal ante la acusación de este robo a casa habitación.