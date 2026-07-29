Seguridad

Detienen a Dos por Presunto Robo a Propiedad en Cumbres en Monterrey, NL

El presunto robo a una propiedad en Cumbres, fue descubierto por un repartidor mientras entragaba un envío

Detenidos por presunto robo en CumbresLos hombres detenidos por alterar el orden público, son relacionados en un robo. Foto: Policía Monterrey

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Los sujetos fueron detenidos por alterar el orden en la vía pública. Autoridades los relacionan en robo a una propiedad en Cumbres

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