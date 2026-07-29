Choferes de Camiones se Encuentran Delicados de Salud tras Accidente en el Centro de Monterrey

Lo choferes de los dos transportes involucrados en el accidente registrado la mañana del martes 28 de julio en el Centro de Monterrey, continúan internados y su estado de salud se reporta delicado, de acuerdo con lo informado por las autoridades de Nuevo León.

Se trata de Juan Diego de 34 años de edad, conductor del camión urbano, y de José Luis de 57 años de edad, quien conducía el autobús de Transpaís, quien causó daños a ocho vehículos antes de chocar contra la unidad del transporte público de Nuevo León en la calle Arteaga.

Tal como lo adelantó el director de Protección Civil de Monterrey, los dos choferes se encuentran en una situación delicada de salud y bajo observación médica. Al igual que un peatón que terminó atrapado entre el camión urbano y un edificio que estaba totalmente destruido.

El joven caminaba por la banqueta junto a su padre y a otra mujer, cuando fue impactado por la unidad de transporte público de Nuevo León y quedó atrapado por más de una hora, hasta que los rescatistas y cuerpos de emergencia lograron sacarlo para trasladarlo de emergencia a un hospital.

Choque entre camiones dejó 9 heridos en Monterrey

El accidente se registró alrededor de las 08:00 de la mañana del martes 28 de julio en el cruce de las calles Villagrán Norte y Arteaga Poniente, en el Centro de Monterrey. El choque movilizó a elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos hasta el punto donde resultaron lesionadas nueve personas, tres de ellas con atrapamiento mecánico, quienes se encuentra graves de salud.

Para lograr su liberación fue necesaria la utilización de equipo hidráulico especializado, por lo que elementos de Cruz Roja, Secretaría de Salud, Bomberos de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y Vialidad de Monterrey trabajaron de manera coordinada en las labores de rescate.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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