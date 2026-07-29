Accidentes

Choferes de Camiones se Encuentran Delicados de Salud tras Accidente en el Centro de Monterrey

De las 9 personas lesionadas en el choque entre camiones en Monterrey, dos son los conductores de las unidades, quienes continúan hospitalizados y con estado de salud grave

Choque de autobuses en Centro de MonterreyRescatistas y paramédicos auxiliaron a los lesionados en el choque. Foto: N+

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Choque en el Centro de Monterrey: dos conductores hospitalizados y delicados. El accidente involucró a 9 personas. Descubre los detalles de este trágico evento.

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