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Deslave Hoy en CDMX: Deslizamiento de Tierra Afecta Bosques de la Reforma

Las intensas lluvias causaron un deslave en Bosques de la Reforma, donde se registró complicando el tránsito; así está la zona

Lluvias en CDMX: Deslave y Caída de Enormes Piedras Obstruyen Vialidad en la Miguel HidalgoLas fuertes lluvias ocasionaron un deslave en la alcaldía Miguel Hidalgo. Foto: N+

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