Deslave Hoy en CDMX: Deslizamiento de Tierra Afecta Bosques de la Reforma

Las intensas lluvias registradas durante la noche del martes y la madrugada de hoy, 29 de julio de 2026, provocaron un deslizamiento de tierra en Bosques de la Reforma, alcaldía Miguel Hidalgo, lo que ocasionó afectaciones a la circulación y movilizó a cuerpos de emergencia.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que personal táctico operativo, en coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, acudió al sitio para atender la emergencia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Lluvias en CDMX: Deslave y Caída de Enormes Piedras Obstruyen Vialidad en la Miguel Hidalgo

¿Qué ocurrió en Bosques de la Reforma?

De acuerdo con las autoridades, el reblandecimiento del terreno derivado de las lluvias provocó el desprendimiento de aproximadamente 50 metros cúbicos de tierra, además de 10 rocas de entre 2 y 3 metros de diámetro, las cuales terminaron sobre la vialidad.

Las piedras obstruyeron dos carriles de Bosques de la Reforma, con dirección hacia Paseo de la Reforma, complicando el tránsito durante las primeras horas del día.

La SGIRPC precisó que el incidente únicamente dejó afectaciones en un poste de alumbrado público y en la vialidad, sin que se reportaran personas lesionadas.

Tras el deslave, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron cortes a la circulación y desvíos para facilitar las labores de limpieza y reducir riesgos para los automovilistas.

Los cierres se concentraron en el tramo cercano a la glorieta ubicada junto a Paseo de los Ahuehuetes Norte, donde personal de Tránsito trabajó para agilizar la movilidad mientras continuaban las maniobras de retiro del material.

Personal Táctico Operativo, en coordinación con @Bomberos_CDMX, atiende un deslizamiento de tierra registrado en Bosques de la Reforma, col. Bosque de las Lomas, @AlcaldiaMHmx. Solo se tuvo afectación en un poste de alumbrado público y en la vialidad. No hubo lesionados. Personal… pic.twitter.com/2iyjsTwJKM — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 29, 2026

Durante varias horas se registró circulación lenta tanto para vehículos particulares como para transporte público que se dirigían hacia Paseo de la Reforma.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que será personal de la alcaldía Miguel Hidalgo quien realiza el retiro de la tierra y las rocas para restablecer por completo la circulación en la zona.

Mientras tanto, los equipos de emergencia mantuvieron acordonada el área para prevenir accidentes.

FBPT