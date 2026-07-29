Hallan Cuerpo en el Ejido Ojo Laguna, Sobre la Carretera Chihuahua-Juárez

La mañana de este miércoles 29 de julio fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en las inmediaciones del Ejido Ojo Laguna, a la altura del kilómetro 100 de la carretera Chihuahua-Juárez, lo que generó una movilización de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El hallazgo se registró a un costado de un camino de terracería que conecta ambos sentidos de la carretera. Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para confirmar los hechos y procedieron a acordonar la zona con el fin de preservar la escena.

De acuerdo con los primeros datos proporcionados por las autoridades, la víctima presentaba visibles huellas de violencia en distintas partes del cuerpo. Además, se informó que el torso se encontraba descubierto y únicamente vestía un pantalón de color oscuro.

Durante las primeras diligencias, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias alrededor del cuerpo como parte de la integración de la carpeta de investigación.

Fiscalía inicia las investigaciones para identificar a la víctima

En el lugar también permanecieron elementos del Ejército Mexicano, quienes brindaron apoyo en las labores de resguardo mientras se desarrollaban las actuaciones ministeriales.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) arribó al sitio para realizar el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones correspondientes, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento no se ha dado a conocer información sobre posibles responsables o la identidad de la víctima.