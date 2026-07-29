Homicidios

Hallan Cuerpo en el Ejido Ojo Laguna, Sobre la Carretera Chihuahua-Juárez

El cuerpo de un hombre con visibles huellas de violencia fue localizado en el Ejido Ojo Laguna, a la altura del kilómetro 100 de la carretera Chihuahua-Juárez.

El cuerpo contaba con visibles huellas de violencia en diversas partes.El cuerpo contaba con visibles huellas de violencia en diversas partes. Foto: N+

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Cuerpo sin vida localizado en el Ejido Ojo Laguna, Chihuahua-Juárez. La víctima presentaba signos de violencia. Conoce más sobre las investigaciones en curso.

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