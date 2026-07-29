Desmienten Muerte de Migrante Poblano Detenido por ICE en Nueva Jersey, Estados Unidos

Inocencio Saúl Aguilar García es un migrante originario de Tehuitzingo, Puebla fue localizado con vida en territorio mexicano después de que trascendió que había fallecido cuando estuvo en custodia del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por sus siglas en inglés.

La Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla en conjunto con la dirección de enlace del migrante de Tehuitzingo, la Casa de Representación en Pasaic, Nueva Jersey y el Instituto Nacional de Migración se activaron los protocolos de búsqueda.

Localizan con vida al migrante Inocencio Saúl Aguilar García en Tamaulipas, México

Inocencio Saúl Aguilar García se encontró con vida en territorio nacional en calidad de deportado con permanencia actual en el estado de Tamaulipas.

De acuerdo con el protocolo, en las próximas horas o días el ciudadano continuará el trayecto al municipio poblano. Los familiares y la comunidad ya fueron notificados para brindarles certeza del estatus legal del migrante.

Por su parte el Gobierno Municipal de Tehuitzingo y el emitió un comunicado explicando la búsqueda y la localización del ciudadano para desmentir las versiones en las que se aseguraba que el hombre había perdido la vida.

Desmienten muerte de migrante mexicano detenido por el ICE en Passaic, Nueva Jersey

Cabe destacar que una mujer habría difundido erróneamente la supuesta muerte del hombre luego de permanecer bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) tras haber sido detenido en Passaic, Nueva Jersey.

El Instituto Poblano de Atención al Migrante (IPAM) recalcó que Inocencio Saúl Aguilar García no falleció bajo la custodia de autoridades migratorias, como se difundió en redes sociales y medios de comunicación.

El Gobierno del Estado de Puebla refrendó su compromiso con el seguimiento, protección, la atención y el respeto a los derechos humanos de la comunidad migrante y sus familias.

Lamentablemente el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha reportado al menos 17 muertes de ciudadanos mexicanos que se encontraban bajo custodia de autoridades migratorias en Estados Unidos desde 2025.

Con información de Maribel Espinoza.

MCS