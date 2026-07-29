Migración

Desmienten Muerte de Migrante Poblano Detenido por ICE en Nueva Jersey, Estados Unidos

Inocencio Saúl Aguilar García fue localizado con vida luego de ser detenido y pasar por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU.

Inocencio Saúl Aguilar García localizado con vida.Inocencio Saúl Aguilar García fue deportado a México. Foto: Facebook Tehuitzingo Dia A Dia

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Desmienten la muerte de Inocencio Saúl Aguilar García, migrante poblano detenido por ICE. Fue localizado en México, desmintiendo rumores y asegurando su bienestar.

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