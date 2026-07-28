Migración

Ordenan Liberar a Testigo del Caso Lorenzo Salgado, Mexicano Abatido por ICE

Un magistrado señaló que este caso forma parte de cientos de peticiones similares que cuestionan la interpretación del Departamento de Seguridad Nacional

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Hijos de Lorenzo Salgado Testifican ante Congresistas tras Homicidio por ICE

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José Trinidad Rojas Pliego, testigo del caso de Lorenzo Salgado, será liberado en 48 horas. ¿Qué implica esta decisión para el DHS?

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