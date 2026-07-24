Sustancia Hallada en Camioneta de Migrante Mexicano Lorenzo Salgado No Era Droga, como Dijo FBI

Un portavoz de la Fiscalía del Condado de Harris, en Texas, confirmó que la sustancia halllada en la camioneta de Lorenzo Salgado Araujo no era droga. Investigadores del FBI aseguraron que la apariencia y el empaque de la sustancia eran consistentes con metanfetamina.

La familia del migrante mexicano muerto por agentes de ICE había aclarado que era sal granulada.

Un análisis de laboratorio corroboró la versión de los familiares de Salgado Araujo.

Lorenzo Salgado Araujo no llevaba droga

El pasado 7 de julio, Lorenzo Salgado Araujo murió a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El mexicano se dirigía a su trabajo a bordo de su camioneta, cuando fue interceptado por los agentes migratorios.

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo causó indignación entre la comunidad hispana en Texas y Houston se convirtió en el epicentro de fuertes protestas contra las políticas migratorias de Donald Trump.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caso Lorenzo Salgado: LULAC Revela Nuevas Inconsistencias en Operativo de ICE en Houston

Durante la investigación sobre el caso, el FBI informó sobre el hallazgo de una sustancia blanca y cristalina en la camioneta donde viajaba Salgado Araujo la mañana en que fue interceptado por ICE. En una declaración jurada se lee que la sustancia tenía una apariencia que concordaba con la de metanfetamina.

Hijos de Lorenzo Salgado Araujo exigen justicia por muerte de su padre

Sin embargo, un análisis habría revelado que no se trata de droga, como creyeron los agentes del FBI. El portavoz de la Fiscalía del Condado de Harris confirmó que se trataba de sal granulada, usada para elaborar sueros rehidratantes, como señaló la familia del trabajador mexicano.

Este viernes se ha realizado una audiencia sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araujo donde han participado dos de sus hijos. Ambos testificaron sobre el horror que fue enterarse que su padre había muerto a manos de agentes de ICE. Además, pidieron una investigación transparente sobre las circunstancias en que murió su padre.

El caso se ha llenado de inconsistencias. Los agentes de ICE señalaron que Lorenzo Salgado Araujo intentó atropellarlos, por lo que habrían actuado en defensa propia.

No obstante esta versión ha sido contradicha por los testigos presenciales del operativo. Los abogados de los tres migrantes que acompañaban a Lorenzo Salgado Araujo han desmentido la versión presentada por los agentes federales.

Además, se ha denunciado que el agente de ICE que disparó contra el hombre de 52 años cambió de arma después del incidente.