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Sustancia Hallada en Camioneta de Migrante Mexicano Lorenzo Salgado No Era Droga, como Dijo FBI

Un portavoz de la Fiscalía del Condado de Harris, en Texas, confirmó que la sustancia hallada en la camioneta del mexicano no era droga

Protesta por muerte de Lorenzo Salgado AraujoLorenzo Salgado Araujo no llevaba droga en su camioneta. Foto: Reuters

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Inconsistencias en el caso Lorenzo Salgado: Fiscalía desmiente al FBI, no era droga. Hijos piden justicia y transparencia tras su muerte por agentes de ICE.

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