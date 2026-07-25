Sujeto Mató a su Pareja Sentimental y la Abandonó en un Camellón de la Ciudad de Puebla

Este viernes 24 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de 47 años de prisión contra José Orlando “N” por el delito de feminicidio contra su pareja sentimental en la ciudad de Puebla.

Además del asesinato ocurrido en la colonia SNTE de la capital poblana, se pudo acreditar que el hoy sentenciado cometió actos de violencia familiar contra otra víctima, por lo que también se le procesó por dicho delito.

José Orlando “N” mató a su pareja sentimental en la colonia SNTE de la ciudad de Puebla

Se acreditó que durante la madrugada del 17 de abril de 2020, al interior de un domicilio de la colonia SNTE, en la ciudad de Puebla, el hoy sentenciado agredió físicamente a su pareja en diversas partes del cuerpo y posteriormente la privó de la vida mediante estrangulamiento.

Después de los hechos, Orlando “N” y/o José Orlando “N” sacó el cuerpo del inmueble, lo arrastró hacia la vía pública y lo abandonó en el camellón frente a su domicilio de la misma colonia, para después regresar a su vivienda.

La investigación desarrollada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla permitió reconstruir la mecánica de los hechos y presentar ante la autoridad judicial los elementos que acreditaron su responsabilidad.

Además, dentro del proceso se documentaron actos de violencia familiar cometidos previamente por el sentenciado contra otra víctima, por lo que también se le procesó por dicho delito.

Sentencian a José Orlando “N” por feminicidio y violencia familiar en la ciudad de Puebla

Las investigaciones y pruebas aportadas por la FGE Puebla permitieron que quedara firme la sentencia de 47 años y seis meses de prisión contra Orlando “N” y/o José Orlando “N”, penalmente responsable del delito de feminicidio y violencia familiar.

Con base en las pruebas desahogadas, la autoridad judicial le impuso la pena privativa de la libertad, una sanción económica equivalente a 687 días de salario mínimo, el pago de la reparación del daño y la suspensión de sus derechos civiles y políticos durante el tiempo que dure la sentencia.

Con información de N+

GMAZ