Seguridad

Sujeto Mató a su Pareja Sentimental y la Abandonó en un Camellón de la Ciudad de Puebla

José Orlando "N" le quitó la vida a la mujer mediante estrangulamiento y dejó su cuerpo en calles de la colonia SNTE de la capital poblana.

Sentenciado José Orlando N Feminicidio Pareja Sentimerntal Colonia SNTE PueblaSentencian a Sujeto por Feminicidio de su Pareja Sentimental en la Colonia SNTE de la Ciudad de Puebla. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Condenado a 47 años por feminicidio y violencia familiar en Puebla. José Orlando 'N' estranguló a su pareja y abandonó el cuerpo en la vía pública. Conoce los detalles.

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