Detienen a Dos Sujetos con Más de Tres Mil Litros de Hidrocarburo Ilegal en Tecamachalco, Puebla

Este viernes 24 de julio de 2026 se dieron a conocer las vinculaciones a proceso de Félix “N” y Gustavo “N” por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo en el municipio poblano de Tecamachalco.

De acuerdo con las autoridades, los hoy imputados fueron detenidos a bordo de una pipa donde transportaban más de tres mil litros de combustible por una brecha de terracería en la junta auxiliar de San Mateo Tlaixpan.

Vinculan a proceso a Félix “N” y Gustavo “N” por posesión ilícita de hidrocarburo en Tecamachalco, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) en Puebla obtuvo de un juez de Control el auto de vinculación a proceso contra Félix "N" y Gustavo "N", por su probable participación en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo, luego de ser detenidos por elementos de la Policía Estatal en una brecha de terracería ubicada en la localidad de San Mateo Tlaixpan, municipio de Tecamachalco.

El agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) solicitó a la autoridad judicial audiencia inicial, en la que el juez de Control calificó de legal la detención y dio paso a la formulación de la imputación; posteriormente, en audiencia de continuación resolvió vincular a proceso a los dos imputados.

Félix "N" y Gustavo "N" cumplirán la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa durante el mes de plazo que fijó el juzgador para el cierre de la investigación complementaria.

Al momento de la detención, los policías aseguraron una pipa con aproximadamente tres mil 480 litros de hidrocarburo, y al no poder acreditar la legal posesión y transporte del combustible, los sujetos fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla.

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Detienen a Francisco “N” por posesión ilícita de hidrocarburo en Tehuacán, Puebla

Como resultado de las acciones de investigación y seguimiento para el cumplimiento de mandamientos judiciales, la FGR, a través de la FECOR en Puebla, cumplimentó una orden de aprehensión contra Francisco "N", por su probable participación en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

En 2016, elementos de la Policía Municipal de Tehuacán detuvieron al sujeto sobre el boulevard José María Morelos, en el municipio antes mencionado, cuando se encontraba probablemente en posesión de aproximadamente dos mil 700 litros de gasolina, localizados en tres contenedores que eran transportados en una camioneta y de la que no pudo acreditar la legal procedencia.

Pese a haber sido legalmente citado, Francisco "N" no compareció ante el juez que lo requirió, por lo que el agente del MPF obtuvo una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada por elementos de la Policía Federal Ministerial.

Con información de N+

GMAZ