Seguridad

Detienen a Dos Sujetos con Más de Tres Mil Litros de Hidrocarburo Ilegal en Tecamachalco, Puebla

Los hombres fueron arrestados a bordo de una pipa con el combustible en una brecha de terracería de la junta auxiliar de San Mateo Tlaixpan.

Vinculados Dos Sujetos Tres Mil Litros Hidrocarburo San Mateo Tlaixpan Tecamachalco PueblaRecuperan Más de Tres Mil Litros de Hidrocarburo en Tecamachalco, Puebla. Foto: X @FGR_Pue

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Félix y Gustavo vinculados a proceso por posesión ilícita de hidrocarburo en Tecamachalco. Descubre cómo fueron capturados con una pipa llena de combustible.

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