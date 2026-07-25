Seguridad

Detienen a Hombre por Asesinato de Cinco Personas en Ciénega de Flores, Nuevo León

El detenido es acusado del asesinato de cinco personas, hecho ocurrido el pasado 3 de mayo en Ciénega de Flores

Detenido por cinco asesinatosEl hombre será investigado por el asesinato de cinco personas. Foto: AEI

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Impactante detención en Nuevo León: Alexis “N” es acusado de asesinar a cinco personas en Ciénega de Flores. Conoce los detalles de este caso que conmociona a la comunidad.

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