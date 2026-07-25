Detienen a Hombre por Asesinato de Cinco Personas en Ciénega de Flores, Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó sobre la detención de un sujeto presuntamente relacionado en el asesinato de cinco personas, hechos ocurridos el pasado 3 de mayo, en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León.

Fue durante la tarde de este viernes 24 de julio cuando los agentes de investigación dieron a conocer la detención del hombre acusado, quien ya contaba con una orden de aprehensión. Fue en calles de la colonia Privadas de Villa Vista, en Ciénega de Flores, donde fue arrestado.

El hombre, identificado como Alexis “N”, de 33 años de edad, será investigado por los delitos de homicidio calificado, feminicidio, feminicidio en grado de tentativa y secuestro agravado. Estas acciones las habría cometido contra cinco personas quienes fueron identificadas como Martín Muñiz, Alexis Martínez, José Sotelo, Diana Morales e Irma García.

¿Cómo ocurrieron los hechos por los que fue detenido Alexis “N”?

Según las autoridades, el pasado 3 de mayo, Alexis “N”, en compañía de otra persona, ingresó a un domicilio ubicado en el municipio de Ciénega de Flores. Fue en ese lugar donde el acusado presuntamente privó de la libertad a seis personas, mismas que fueron amenazadas con armas de fuego y un arma punzocortante.

Las dos personas acusadas presuntamente interrogaron a las seis víctimas para preguntar por una tercera persona. Al no obtener la información que necesitaban, Alexis “N” y su compañero supuestamente atacaron a los sujetos, provocando la muerte de cinco de ellas, mientras que uno de ellos quedó gravemente herido.

DAGM