Familia de Pamela Yahaira Exige Justicia; Convocan Protesta en Palacio de Gobierno en Nuevo León

Familiares de Pamela Yahaira exigen justicia y denuncian lentitud en las investigaciones por parte de las autoridades, luego de que la joven de 25 años muriera tras ser atacada con fuego en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Su madre, Aracely Galván, mencionó que a varios días de los hechos no ha recibido información sobre el avance del caso.

Fui a la Fiscalía a preguntar ayer, me dijeron que el que traía mi caso está de vacaciones. Hhan pasado muchos días, no veo claro, quiero que encuentren a los culpables y paguen, quiero justicia para mi hija.

La señora Aracely mencionó que se quedó a cargo de los tres hijos de Pamela, una situación que ha sido complicada debido a que los pequeños preguntan constantemente por su madre.

Es algo horrible. Los niños me preguntan por su mamá, no les puedo explicar. Así como dañaron a mi familia, quiero justicia.

Familiares de Pamela convocaron a los ciudadanos a una manifestación el próximo lunes 27 de julio en el Palacio de Gobierno, donde se buscará exigir avances en el caso. La señora Aracely también expresó su preocupación ante la posibilidad de que la investigación se vea afectada, por lo que pide a las autoridades que se esclarezca esta situación.

¿Cómo sucedió el feminicidio de Pamela?

Pamela fue localizada el pasado 10 de julio con quemaduras de tercer grado en calles de la colonia Lomas del Sol, en el municipio de Juárez, Nuevo León. La mujer aún se encontraba con vida cuando fue encontrada y alcanzó a dar información sobre lo ocurrido antes de ser trasladada a un hospital, donde falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Según las autoridades, la joven había acudido a una reunión tras conocer a una persona a través de redes sociales. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas, mientras la Fiscalía de Nuevo León mantiene abierta la investigación bajo el delito de feminicidio.