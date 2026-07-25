Seguridad

Familia de Pamela Yahaira Exige Justicia; Convocan Protesta en Palacio de Gobierno en Nuevo León

La familia de Pamela Yahaira pidió a las autoridades avances en este caso de feminicidio

Exigen justicia para PamelaLa familia de Pamela exige justica en su caso. Foto: N+

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Familia de Pamela Yahaira exige justicia tras su trágico feminicidio en Juárez, Nuevo León. Convocan protesta en el Palacio de Gobierno para presionar a las autoridades. ¿Qué sucedió realmente?

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