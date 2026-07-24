Sociedad

Proponen "Ley Pompo" en Congreso de Nuevo León para Familias en Concubinato

La "Ley Pompo" toma el nombre del animador Luis Alfonso Campa, quien espera que ninguna otra familia pase por las dificultades legales a las que se enfrentó tras perder a la madre de su hijo

Luis Alfonso Campa y su hijo en el Congreso de Nuevo LeónLuis Alfonso Campa y su hijo en el Congreso de Nuevo León. Foto: N+

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La 'Ley Pompo' busca dar los mismos derechos a familias en concubinato que a matrimonios. Un cambio necesario tras la experiencia de Luis Alfonso Campa. ¿Qué opinas de esta iniciativa?

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