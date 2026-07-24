Proponen "Ley Pompo" en Congreso de Nuevo León para Familias en Concubinato

Se presentó en el Congreso de Nuevo León la "Ley Pompo", una reforma al Código Civil por parte de la bancada de Movimiento Ciudadano, que busca evitar trabas legales para quien pierde a su pareja en una relación de concubinato.

La iniciativa presentaba como "Ley Pompo", toma el nombre del animador Luis Alfonso Campa, quien junto a su hijo Derek vivió momentos complicados para dar el último adiós a la madre del menor debido a estos vacíos normativos.

Las diputadas Paola Linares y Marisol González buscan modificar la ley para que el concubinato tenga exactamente el mismo peso jurídico que un matrimonio civil, asegurando la protección de las familias cuando fallece alguno de los padres.

Lo que propone esta iniciativa es dejar muy claro que cuando exista concubinato y en este caso, que haya hijos de por medio, pues que sea un motivo suficiente y bastante, para que los derechos y obligaciones, por supuesto, sean exactamente iguales a un matrimonio legal

Explicó Paola Linares, diputada local de Movimiento Ciudadano. Esta medida atendería a un sector relevante de la población local, pues el 14 por ciento de los hogares en el estado viven bajo esta modalidad. Ante esto, la diputada Marisol González Elías detalló la importancia de dar respaldo legal a quienes atraviesan por estas circunstancias.

Para que formalmente se establezca la figura de concubino, entonces, en una situación como la que nos explicaba la diputada Paola, que fue muy lamentable, aquí con el señor Alfonso y con su hijo Derek, que ellos tengan todos los derechos conforme a la ley

Luis Alfonso Campa busca ayudar a más familias con la "Ley Pompo"

Durante la presentación en el Congreso de Nuevo León, el animador Luis Alfonso Campa compartió el motivo de su respaldo a la "Ley Pompo" donde detalló que espera que ninguna otra familia pase por las dificultades legales a las que se enfrentaron él y su hijo Derek al perder a su esposa y madre del menor.

Queremos que lo que nos pasó a nosotros sirva, para que en futuros casos, no vuelva a pasar y que pueda, si hay un hijo, así como Derek, de por medio, tenga el derecho de despedirse de su madre o de su padre

El expediente se encuentra ahora en manos de los legisladores locales para su estudio en comisiones. Se espera que en los próximos días den una actualización sobre el caso de esta ley que busca reformar el Código Civil para las parejas que se encuentran en una relación de concubinato.

Con información de Hugo Aranda | N+

SHH