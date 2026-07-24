Afectaciones en Nuevo León tras Lluvias Intensas por Tormenta Tropical Bertha

Las intensas lluvias registradas durante la noche del jueves 23 y madrugada del viernes 24 de julio, dejaron diversas afectaciones en distintos puntos de la zona norte, poniente y el Área Metropolitana de Monterrey. Este es el recuento de los daños tras las precipitaciones.

De acuerdo con lo informado por las autoridades de Protección Civil de Nuevo León, las lluvias que derivaron de los remanentes de la tormenta tropical Bertha dejaron como saldo:

Un vehículo varado

3 postes caídos

8 árboles caídos o por caer

8 cables colgados

51 cortos circuito

Además, ante las precipitaciones y de manera preventiva, los brigadistas realizaron recorridos por la zona norte del estado, zona metropolitana, centro de Monterrey, Carretera Nacional y Carretera a Laredo; así como cierres preventivos en la avenida Eloy Cavazos y avenida Monterrey. No se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales.

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Aumenta nivel de agua en ríos y arroyos tras lluvias

Las intensas lluvias ocasionadas por los remanentes de la tormenta tropical Bertha durante la madrugada también provocó que el Arroyo Topo Chico incrementara su nivel de agua a un 20 por ciento, de acuerdo con lo reportado por Protección Civil de Nuevo León.

Las autoridades continúan con el monitoreo de las condiciones de los vientos y se mantienen alerta ante cualquier emergencia que pudiera surgir debido a las condiciones meteorológicas pronosticadas para este viernes.

SHH