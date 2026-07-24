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Afectaciones en Nuevo León tras Lluvias Intensas por Tormenta Tropical Bertha

Las autoridades ya dieron a conocer el saldo total de los daños que dejaron las intensas lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Bertha durante la madrugada

Incrementa Nivel de Agua del Arroyo Topo Chico tras LluviasIncrementa un 20 por ciento el nivel de agua del Arroyo Topo Chico tras lluvias. Foto: PC Nuevo León

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Tormenta Bertha azota Nuevo León: 3 postes y 8 árboles caídos, 51 cortos circuito. Protección Civil monitorea ríos y arroyos. Infórmate sobre las medidas preventivas.

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