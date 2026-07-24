Lluvias Hoy en CDMX: Activan Alerta por Tormenta Acompañada de Granizo y Fuertes Vientos
Se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo en al menos tres demarcaciones
Se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo en al menos tres demarcaciones
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana (SGIPRC) activó la tarde de este miércoles 22 de julio la Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo.
De acuerdo con el pronóstico del clima, se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo en al menos tres demarcaciones de la capital del país.
Estas pueden provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas y caída de ramas, árboles y lonas, informó la SGIPRC vía la red social X.
Con corte a las 18:00 horas, la Alerta Amarilla se mantenía activa en las siguientes alcaldías:
Milpa Alta
Tlalpan
Xochimilco
Se prevé que estas condiciones prevalezcan en un periodo comprendido entre las 19:40 y las 21:30 horas del miércoles, añadió la autoridad capitalina.
Más tarde, la SGRIPC activó la Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la noche de este jueves en las demarcaciones:
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Venustiano Carranza
⚠️🍃 Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #vientos con rachas fuertes para la noche del jueves 23/07/2026, en las demarcaciones: @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa y @A_VCarranza.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 24, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/VOHsIa2wL2
Para evitar riesgos en la población, la SGIRPC-CDMX emitió la siguiente lista de recomendaciones:
Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.
Cerrar puertas y ventanas.
No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.
Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.
AMP