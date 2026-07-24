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Lluvias Hoy en CDMX: Activan Alerta por Tormenta Acompañada de Granizo y Fuertes Vientos

Se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo en al menos tres demarcaciones

Decenas de personas buscan protegerse de la lluvia utilizando impermeables o paraguas. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoDecenas de personas buscan protegerse de la lluvia utilizando impermeables o paraguas. Foto: Cuartoscuro/ Archivo
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