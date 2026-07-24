Accidentes

Avión de Kenmore Air se Estrella con 11 Personas a Bordo Cerca de Isla Sucia, en Washington

Tras tocar el agua, la aeronave se incendió, lo que activó un amplio operativo de rescate en la zona

Avión de Kenmore Air accidentado. Foto: Guardia Costera de Estados UnidosAvión de Kenmore Air accidentado. Foto: Guardia Costera de Estados Unidos

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