Avión de Kenmore Air se Estrella con 11 Personas a Bordo Cerca de Isla Sucia, en Washington

Un avión de la aerolínea Kenmore Air que transportaba a 11 personas se estrelló la tarde de este jueves 23 de julio de 2026 cerca de Isla Sucia, en el condado de San Juan, Washington, luego de realizar un aterrizaje de emergencia sobre el agua.

Las autoridades informaron que todos los ocupantes fueron localizados.

Varios resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales.

El incidente movilizó a la Guardia Costera de Estados Unidos, equipos de rescate locales y personal canadiense, quienes participaron en las labores de auxilio tras el accidente ocurrido en North Beach Shallow Bay.

¿Qué pasó con el avión de Kenmore Air en Washington?

De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG), el reporte del accidente se recibió alrededor de las 5:25 de la tarde, cuando se informó que un hidroavión de Kenmore Air realizó un aterrizaje de emergencia en North Beach Shallow Bay, cerca de la Isla de Sucia.

Tras tocar el agua, la aeronave se incendió, lo que activó un amplio operativo de rescate en la zona.

Las autoridades señalaron que el avión transportaba 11 personas y que todas fueron contabilizadas, descartando de momento personas desaparecidas.

At 5:25 p.m., Coast Guard Sector Puget Sound received a report of a Kenmore Air seaplane that made an emergency landing in North Beach Shallow Bay before catching fire. pic.twitter.com/ePwn83wvPp — USCGNorthwest (@USCGNorthwest) July 24, 2026

¿Hay víctimas tras el accidente aéreo?

Hasta el momento no se ha informado sobre personas fallecidas. No obstante, la Guardia Costera indicó que varios de los ocupantes fueron trasladados a hospitales para recibir evaluación médica y tratamiento.

Posteriormente, un portavoz de Kenmore Air confirmó que las 11 personas fueron localizadas.

AMP