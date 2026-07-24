¿Por Qué Habrá Ley Seca en CDMX? Lista de Colonias Donde No Venderán Alcohol este Fin de semana

¿Habrá Ley Seca en CDMX? Toma nota, ya que este fin de semana habrá suspensión de venta de bebidas alcohólicas en varias colonias de la Ciudad de México; estos son los detalles.

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se trata de acuerdo oficial que será aplicable para la alcaldía La Magdalena Contreras, por lo que es importante que consideres que si vives, trabajas o visitas a algún familiar en la zona, estás obligado a respetar la medida.

De lo contrario serás remitido al Juzgado Cívico para la imposición de la sanción que corresponda. Por lo tanto, podrías hacerte acreedor a:

Multa económica: De 21 a 30 UMAs, lo que equivale aproximadamente a dos mil 300 a tres mil 500 pesos (el valor exacto depende de la UMA vigente)

Arresto administrativo: De 25 a 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas (conocido como El Torito)

Trabajo comunitario: De 12 a 18 horas de servicio en favor de la comunidad

¿En qué colonias de la Magdalena Contreras habrá Ley Seca?

Según lo estipulado por el documento oficial, la Ley Seca en la alcaldía Magdalena Contreras se aplicará los días viernes 24, sábado 25, domingo 26 y lunes 27 julio del 2026.

Ojo, porque esta medida entrará en vigor en un horario de las 19:00 horas a las 23:59 horas de cada día señalado. Por lo tanto, la suspensión de venta de alcohol es para aquellos establecimientos que:

Operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, aquellos que se instalen temporalmente y en cualquier otro similar en los que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación

También incluye el servicio a domicilio o a través de plataformas digitales en el que se comercialicen u obsequien bebidas alcohólicas para el consumo humano

La Ley Seca en la Magdalena Contreras se aplicará en estas colonias:

La Magdalena

Barranca Seca

Pueblo Nuevo Bajo

Pueblo Nuevo Alto

El Rosal

La Carbonera

Potrerillo

San Nicolás Totolapan

¿Por qué habrá Ley Seca?

Las autoridades refirieron que se trata de una medida para preservar el orden y seguridad durante la festividad de “Santa María Magdalena Atlitic”, la cual es muy importante para los habitantes de la demarcación.

Debido a que Magdalena Atlitic es un pequeño pueblo en el suroeste de la ciudad. Se ubica entre dos colinas, la Sierra de las Cruces y Ajusco, es un antiguo pueblo cercano a la ciudad que aún conserva muchas de sus propias tradiciones e historia.

De acuerdo con especialistas, fue durante el siglo XVI cuando los franciscanos construyeron en esta zona una pequeña capilla, la cual conforme el paso de los años fue reconstruida hasta convertirse en la actual Iglesia de Santa María Magdalena de Atlitic.

La fachada es representación barroca con algunos elementos mudéjares. En el interior hay un magnífico altar neoclásico y una enorme pintura de María Magdalena. La iglesia fue declarada monumento histórico nacional en 1932.

Ahora bien, la Fiesta de Santa María Magdalena se celebra en la plaza principal cada 22 de julio con comida, fuegos artificiales, música y atracciones de feria.

La comunidad de Magdalena Atlitic es conocida por su larga relación con la industria textil.

Un dato que debes saber es que las centrales eléctricas de esta zona, llamadas "dínamos", se abrieron justo arriba de la montaña, en el parque nacional del mismo nombre. Estas brindaron energía a todas las fábricas durante más de un siglo.

Hoy en día, Los Dínamos es una reserva ecológica y simplemente destaca por su belleza natural.

EPP