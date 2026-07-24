Sociedad

¿Por Qué Habrá Ley Seca en CDMX? Lista de Colonias Donde No Venderán Alcohol este Fin de semana

Estas son las colonias de la Ciudad de México en las que se aplicará la Ley Seca este fin de semana, ¿por qué?; toma nota

Así se aplicará la Ley Seca este fin de semana en la CDMXFoto: Cuartoscuro

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Atención CDMX: Este fin de semana, la venta de alcohol estará suspendida en varias colonias de esta alcaldía. Conoce los detalles y evita multas.

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