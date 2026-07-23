Accidentes

Colapsa Estructura de Edificio de la Fiscalía CDMX; Reportan Heridos, ¿Qué Pasó?

La estructura de la Fiscalía CDMX, colapsó mientras se realizaban trabajos en el inmueble; hay personas lesionadas

La estructura de la Fiscalía CDMX colapsó y provocó lesiones en al menos dos personasFoto: N+
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