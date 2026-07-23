Colapsa Estructura de Edificio de la Fiscalía CDMX; Reportan Heridos, ¿Qué Pasó?

La caída de una estructura del edificio de la Fiscalía CDMX, ubicado en la colonia Doctores, provocó una intensa movilización de servicios de emergencia en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; hay personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde cuando se realizaban diversos trabajos en el inmueble, cuando el material se desprendió y cayó hacía la zona de banqueta.

Al momento de la caída del material, varias personas iban caminando por la zona peatonal, por lo que se tiene conocimiento de al menos dos personas lesionadas. Una de ellas, se reporta grave, ya que sus lesiones parecen indicar una posible fractura en una de sus extremidades.

¿Qué pasó en la Fiscalía CDMX Hoy 23 de julio de 2026?

Luego de darse a conocer la caída de la estructura en la Fiscalía CDMX, varias unidades de servicios de emergencia llegaron hasta las inmediaciones de la colonia Doctores con la finalidad de brindar apoyo a las personas heridas.

Asimismo, se acordonó la zona para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

Foto: N+

Los testigos refirieron que en el edificio se realizaban trabajos para las obras de remodelación, cuando los materiales se desprendieron de la fachada y atravesaron la malla de seguridad que fue colocada como parte de la intervención y por está razón, la estructura cayó a la zona peatonal.

Hasta el momento, la Fiscalía CDMX no se ha pronunciado al respecto.

EPP