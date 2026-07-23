Accidentes

Conductor Atropella a Madre y sus Dos Hijos en Avenida Ruiz Cortines en Monterrey, NL

El momento en que el conductor arrolló a la mujer y sus dos hijos quedó captado por una cámara de seguridad

Atropella a mujerUna cámara de seguridad captó el atropello de una mujer y sus hijos. Foto: Andye Esparza

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Conductor arrolla a madre y sus hijos en Av. Ruiz Cortines. La madre comparte el video en redes para localizar al responsable. ¡Infórmate!

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+