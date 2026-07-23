Conductor Atropella a Madre y sus Dos Hijos en Avenida Ruiz Cortines en Monterrey, NL

El momento en que un hombre atropelló a una mujer y sus dos hijos quedó captado por una cámara de seguridad. El video fue compartido en redes sociales por la madre de familia para tratar de localizar al presunto responsable. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 17 de julio sobre la avenida Ruiz Cortines, en el municipio de Monterrey, Nuevo León

En las imágenes se observa que la mujer y sus dos hijos estaban parados a un costado de la avenida Ruiz Cortines esperando que dejaran de circular autos para poder cruzar la calle. Cerca del lugar había un vehículo blanco, del cual bajó un hombre con vestimenta de enfermero para entrar a un establecimiento.

La víctima bajó de la banqueta y se colocó detrás del auto para intentar cruzar la calle y, en ese momento, el presunto responsable salió del lugar, pasó a un lado de ella y subió nuevamente a su vehículo. El sujeto arrancó en reversa y terminó por atropellar a la mujer y a los dos menores.

Mujer busca a conducto que la atropelló en Ruiz Cortines

Una mujer que caminaba por el sitio se percató de la situación, por lo que intentó detener la marcha del vehículo luego de atropellar a la mujer, pero aparentemente el supuesto responsable no se percató de lo ocurrido. Tras este hecho, la madre de familia decidió hacer pública la situación en redes sociales para tratar de ubicar al conductor y proceder legalmente en su contra.

En la publicación, la madre señaló que su hija presentó raspones en un brazo y en una pierna, además de un golpe en la cabeza. La mujer señaló que resultó con lesiones en la espalda y la cadera. Se espera que en los próximos días las autoridades brinden apoyo para dar con el presunto responsable.