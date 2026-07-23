Accidentes

Muere Adulto Mayor al Interior de la Iglesia María Goretti en Monterrey

La movilización de cuerpos de auxilio y policías se registró durante la madrugada en la colonia Bellavista, luego de que un adulto mayor fuera encontrado sin vida al interior de una iglesia.

afueras de Iglesia María GorettiMuere hombre en iglesia. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante hallazgo en Monterrey: un adulto mayor fallece en la iglesia María Goretti. Autoridades investigan causas naturales. Conoce más sobre este caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+