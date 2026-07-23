Muere Adulto Mayor al Interior de la Iglesia María Goretti en Monterrey

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad falleció durante la madrugada de este jueves 23 de julio al interior de la iglesia María Goretti, en la colonia Bellavista, en Monterrey. Autoridades señalaron que el deceso habría sido por causas naturales, aunque la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició las diligencias correspondientes para descartar cualquier otra circunstancia.

El fallecimiento movilizó a elementos de Protección Civil de Monterrey y de la Policía de Monterrey hasta las instalaciones de la iglesia María Goretti, ubicadas en la colonia Bellavista, donde fue localizado el cuerpo de un hombre de la tercera edad que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre comenzó a presentar diversos malestares durante la madrugada. Rescatistas informaron que la víctima ya padecía problemas de salud desde días atrás e, incluso, hace aproximadamente dos semanas personal de la Cruz Roja acudió al sitio para brindarle atención médica.

Pese a la intervención de los cuerpos de auxilio, en esta ocasión los paramédicos únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del adulto mayor.

Investigan muerte de adulto mayor

Mientras las autoridades realizaban las primeras investigaciones, la zona permaneció resguardada por elementos de la Policía Regia, quienes acordonaron el área en espera de la llegada de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para efectuar las diligencias correspondientes y descartar cualquier hecho de violencia.

Al exterior del templo permanecían varias personas que esperaban el servicio de desayuno que habitualmente se ofrece en el lugar, por lo que el operativo llamó la atención de quienes se encontraban en el sitio.

Este hecho representa el segundo fallecimiento registrado en los últimos días en ese mismo sector de la ciudad, luego de que previamente se reportara otro deceso en las inmediaciones de Casa INDI, ubicada a escasa distancia de la iglesia María Goretti.

Hasta el momento, las primeras indagatorias apuntan a que la muerte ocurrió por causas naturales; sin embargo, será la autoridad ministerial la encargada de confirmar oficialmente el motivo del fallecimiento tras concluir las investigaciones.