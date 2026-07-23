Accidentes

Dos Jóvenes Sobreviven al Impacto de Un Rayo en San Felipe; Resultaron Heridos

Dos jóvenes que se encontraban en la presa de La Quemada en San Felipe, fueron impactados por un rayo sobreviviendo a los hechos, resultando lesionados.

Dos Jóvenes Sobreviven al Impacto de Un Rayo en San Felipe; Resultaron HeridosDos Jóvenes Sobreviven al Impacto de Un Rayo en San Felipe; Resultaron Heridos. Foto N+

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