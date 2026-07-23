Dos jóvenes que se encontraban en la presa de La Quemada, en San Felipe, Guanajuato desafiaron las probabilidades de uno en un millón al sobrevivir al impacto directo de un rayo durante la tarde del martes 21 de julio.

Cerca de las 5:00 mientras se registraba una fuerte lluvia en la zona, los jóvenes se encontraban dentro del agua, cuando la descarga eléctrica los alcanzó.

Uno de los jóvenes quedó inconsciente por el impacto

Así lo señaló un testigo, quien indicó que uno de los jóvenes quedó inconsciente por lo que casi se ahoga, pero fue sacado por el otro joven que lo tomó de una de sus piernas.

Paramédicos de la Cruz Roja delegación San Felipe acudieron al sitio para prestarles los primeros auxilios, después de ser solicitados por el número 911.

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A simple vista, una de las víctimas presentaba quemaduras en la parte posterior del muslo y en los pies, además de severos daños en su vestimenta producto de la descarga eléctrica.

El director de Protección Civil de León dio algunas recomendaciones

Al respecto, el director de Protección Civil en León, Crescencio Sánchez, explicó que este tipo de fenómenos están vinculados a la fricción generada durante las tormentas e hizo un llamado a la prevención.

Autoridades de Protección Civil recuerda a la población que durante una tormenta eléctrica se debe evitar permanecer en cuerpos de agua, no resguardarse bajo los árboles o manipular objetos metálicos, principalmente en zonas rurales donde el riesgo de descarga es mayor.