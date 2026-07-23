La tarde del pasado miércoles se registró un ataque armado en la zona centro de San Francisco del Rincón, tres personas fueron las víctimas.

De acuerdo a testigos, una mujer adulta y dos jóvenes, una de 20 años y otro de 18 años, iban caminando por la calle Ignacio Allende. Cuando se encontraban en el tramo entre las calles Álvaro Obregón y Francisco I. Madero fueron atacados a balazos.

Los atacantes viajaban a bordo de una motocicleta

Los presuntos responsables viajaban en una motocicleta, según los primeros reportes, quienes huyeron con rumbo desconocido.

Al sentir los disparos, las víctimas se metieron a una casa, quedando la mujer tirada en la entrada de la casa, mientras los jóvenes esperaron en la sala.

Foto: N+

Los hechos fueron reportados a la Central de Emergencias 911, llegando elementos de diversas corporaciones de seguridad y rescate. Paramédicos se encargaron de revisar a los lesionados de 20 y 18 años y de trasladarlos a un hospital para que les brindaran atención médica.

Mujer muere en la entrada de una casa

Sin embargo, la mujer que terminó en la entrada de la casa, ya no presentaba signos vitales, confirmando su fallecimiento en el lugar.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato arribaron al lugar para comenzar con las indagatorias para abrir una carpeta de investigación.

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Mientras que el cuerpo de la fallecida fue recogido por integrantes del Servicio Médico Forense para trasladarlo a que se le realice la necropsia de ley.

Hasta el momento se desconocen las identidades de las víctimas y no se reportan personas detenidas por los hechos.