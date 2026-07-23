Homicidios

Asesinan a Mujer a Tiros y Dos Jóvenes Resultan Heridos en Ataque Armado; Ocurrió en Guanajuato

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona centro de San Francisco del Rincón, el ataque dejó a una joven de 20 años y a un adolescente de 18 años heridos.

Matan a Mujer a Balazos y Dejan a Dos Jóvenes Heridos en San Francisco del RincónMatan a Mujer a Balazos y Dejan a Dos Jóvenes Heridos en San Francisco del Rincón. Foto: N+

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Violencia en Guanajuato: una mujer pierde la vida y dos jóvenes son heridos en un ataque a tiros. Las autoridades buscan a los responsables. Infórmate aquí.

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