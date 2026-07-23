Homicidios

Tres Sujetos Mataron a un Hombre en un Anexo de Junta Auxiliar en Amozoc, Puebla

Mario Alberto "N", Daniel Alejandro "N" y Eduardo "N" privaron de la vida a su víctima en inmediaciones de la comunidad de Santa Cruz Xonacatepec.

Sentenciados Tres Sujetos Homicidio Hombre Anexo Santa Cruz Xonacatepec Amozoc PueblaSentencian a Tres Sujetos por Matar a Hombre en Anexo de Amozoc, Puebla. Foto: N+

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Condena firme para tres hombres por asesinato en Amozoc: 23 años de prisión tras un crimen en un anexo de Santa Cruz Xonacatepec. Descubre los detalles del caso.

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