Tres Sujetos Mataron a un Hombre en un Anexo de Junta Auxiliar en Amozoc, Puebla

Este miércoles 22 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de 23 años de prisión contra tres sujetos por el homicidio de un hombre ocurrido en el municipio poblano de Amozoc.

De acuerdo con las autoridades, Mario Alberto “N”, Daniel Alejandro “N” y Eduardo “N” privaron de la vida a su víctima en un anexo ubicado en la junta auxiliar de Santa Cruz Xonacatepec.

Sentencian a tres sujetos por homicidio de hombre en anexo de Amozoc, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo sentencia condenatoria firme en contra de Mario Alberto “N”, Daniel Alejandro “N” y Eduardo “N”, al acreditarse su responsabilidad en el delito de homicidio calificado. La resolución fue confirmada en segunda instancia, por lo que la condena quedó ejecutada.

El Ministerio Público presentó pruebas suficientes para demostrar que el 29 de octubre de 2022, al interior de un anexo ubicado en la junta auxiliar de Santa Cruz Xonacatepec, en Amozoc, los hoy sentenciados privaron de la vida a un masculino, mediante agresiones físicas que le provocaron lesiones mortales.

Como resultado de la investigación y del trabajo desarrollado por la FGE Puebla, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó imponer a los tres responsables una pena de 23 años y nueve meses de prisión, negarles el beneficio de la conmutación de la pena, condenarlos al pago de la reparación del daño y suspender sus derechos políticos y civiles.

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo sentencia condenatoria firme de 23 años, 9 meses de prisión en contra de Mario Alberto N., Daniel Alejandro N. y Eduardo N., al acreditarse plenamente su responsabilidad en el delito de homicidio calificado. La resolución fue… pic.twitter.com/d6FDKjOeIF — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 23, 2026

Localizan a hombre sin vida en colonia Agrícola Villa Albertina de la ciudad de Puebla

La muerte de un hombre, de aproximadamente 55 años, provocó una intensa movilización en la calle Suiza, de la colonia Agrícola Villa Albertina, al sur de la ciudad de Puebla el pasado 21 de julio.

Los primeros reportes señalan que el cadáver presentaba rastros de violencia, estaba maniatado y vestía playera azul con pantalón de mezclilla, prendas halladas con manchas de sangre.

Con información de N+

GMAZ