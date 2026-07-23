Homicidios

Localizan Cuerpo Entre la Maleza en el Poblado de San Isidro, en Ciudad Juárez

El cuerpo de una persona fue localizado envuelto entre la maleza en un predio del poblado de San Isidro, en Ciudad Juárez. La Fiscalía inició las investigaciones.

as autoridades procedieron a acordonar el área para preservar la escena.as autoridades procedieron a acordonar el área para preservar la escena. Foto: N+

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Un vecino descubre un cuerpo en San Isidro, Ciudad Juárez. Autoridades investigan el caso. ¿Qué más se sabe hasta ahora?

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