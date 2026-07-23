Localizan Cuerpo Entre la Maleza en el Poblado de San Isidro, en Ciudad Juárez

El cuerpo de una persona fue localizado entre la maleza de un predio ubicado en el poblado de San Isidro, en Ciudad Juárez, lo que generó la movilización de elementos de distintas corporaciones de seguridad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hallazgo ocurrió luego de que un vecino del sector observó un bulto de color negro en un terreno y decidió reportarlo al número de emergencias.

Según el reporte, del interior del bulto sobresalía una cobija de color blanco, lo que permitía apreciar la silueta de una persona.

Tras recibir el aviso, elementos de la Policía Municipal, del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General del Estado acudieron al cruce de las calles Guadalupe Victoria y Fernando Montes de Oca, donde confirmaron el hallazgo.

Fiscalía inicia investigación tras hallazgo en San Isidro

Las autoridades procedieron a acordonar el área para preservar la escena, mientras agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales realizaron el procesamiento correspondiente y recabaron indicios que serán integrados a la carpeta de investigación.

Hasta el momento, la identidad de la víctima, así como su sexo y las posibles causas de muerte, no han sido informadas por las autoridades.

Una vez concluidas las diligencias en el lugar, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento y establecer su identidad.

La Fiscalía General del Estado continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho registrado en el poblado de San Isidro, al suroriente de Ciudad Juárez.