Cae Objetivo Prioritario en Cd. Juárez; Aseguran Arsenal, Droga y Más de 836 Mil Pesos

Como parte de un operativo conjunto contra delitos de alto impacto, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó la detención de un presunto generador de violencia y objetivo prioritario en Ciudad Juárez, durante un cateo realizado en un domicilio del fraccionamiento Bosques de Senecú.

La intervención fue encabezada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), con apoyo de personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Bosque de Senecú y Bosque de Majalca.

En el lugar fue detenido Gerardo "N", de 33 años, señalado por las autoridades como un objetivo prioritario en la ciudad. Durante el operativo también fue arrestada Jaqueline Guadalupe "N", de 30 años.

Además de las detenciones, las autoridades aseguraron un importante arsenal, droga, dinero en efectivo y diversos indicios que quedaron a disposición de la autoridad federal.

Aseguran ocho armas, droga y más de 836 mil pesos durante cateo

De acuerdo con la Fiscalía, en el inmueble fueron localizadas ocho armas cortas de distintos calibres y marcas, ocho cargadores, 23 cartuchos útiles, una báscula gramera y una bolsa con aproximadamente 26 gramos de una sustancia con características propias de la cocaína en piedra.

Asimismo, se aseguraron 836 mil 250 pesos en efectivo y 606 dólares estadounidenses, recursos que también quedaron bajo resguardo de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

La FGE señaló que Gerardo "N" es considerado un objetivo prioritario y será investigado por su posible participación en otros hechos delictivos registrados en Ciudad Juárez.

Los dos detenidos, junto con las armas, el narcótico, el dinero y el resto de los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), que continuará con las investigaciones por los presuntos delitos contra la salud y posesión de armas de fuego.