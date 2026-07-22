Seguridad

Cae Objetivo Prioritario en Cd. Juárez; Aseguran Arsenal, Droga y Más de 836 Mil Pesos

La Fiscalía de Chihuahua detuvo a un objetivo prioritario en Ciudad Juárez durante un cateo en Bosques de Senecú. Aseguraron ocho armas, droga, dinero en efectivo y cartuchos.

Fue detenido Gerardo "N", de 33 años y Jaqueline Guadalupe "N", de 30 años.Fue detenido Gerardo "N", de 33 años y Jaqueline Guadalupe "N", de 30 años. Foto: FGE

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La Fiscalía de Chihuahua captura a un generador de violencia en Ciudad Juárez. Armas, droga y dinero incautados. Infórmate sobre este crucial operativo.

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