Seguridad

Se Incendia Vivienda en Ciudad Juárez; Investigan las Causas del Siniestro

Bomberos lograron sofocar el incendio registrado en una vivienda del fraccionamiento Tierra Nueva II, sin que se reportaran personas lesionadas.

Bomberos Investigarán el Origen del IncendioBomberos Investigarán el Origen del Incendio. Foto: N+

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Incendio en Ciudad Juárez: Bomberos sofocan llamas en Tierra Nueva II. Investigan causas del siniestro. Conoce más sobre este suceso.

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Se Incendia Vivienda en Ciudad Juárez; Investigan las Causas