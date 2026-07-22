Se Incendia Vivienda en Ciudad Juárez; Investigan las Causas del Siniestro

La madrugada del miércoles 22 de julio, se registró un incendio en una vecindad ubicada en el cruce de las calles Rafael Terrazas Cienfuegos y María Teresa Rojas, en la colonia Carlos Castillo Peraza, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, vecinos del sector realizaron el reporte al número de emergencias 911 luego de observar que una vivienda ubicada al interior de la vecindad era consumida por el fuego, ya que temían que las llamas se propagaran a los domicilios contiguos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio, resguardaron la zona y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Mientras tanto, junto con vecinos del sector, intentaron sofocar el incendio utilizando cubetas con agua.

Bomberos Investigarán el Origen del Incendio

Minutos después arribó una cisterna y una máquina del Heroico Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos lograron controlar el incendio, sin que se reportaran personas lesionadas.

En el lugar, personal de Bomberos informó que el siniestro fue clasificado como causas a determinar, por lo que peritos realizarán las investigaciones correspondientes para establecer qué originó el incendio.