PASO: la App Creada en Nuevo Laredo para que Traileros Aprendan Inglés y Trabajen en USA

En Nuevo Laredo, el presidente de la Asociación de Transportistas de Carga, Pedro Lozano Martínez, informó que la plataforma fue desarrollada en conjunto con la empresa Panacea y será distribuida por la ATC como una herramienta de capacitación para los operadores de carga.



"Pues está diseñada para que los choferes aprovechen esos tiempos muertos que tienen, ya sea en la fila del puente, en los andenes cuando están esperando cargas o que están pasando tiempo en su cabina; así está pensada y diseñada la aplicación", Daniel Covarrubias Peña, desarrollador del Programa PASO

El lanzamiento de esta aplicación responde al endurecimiento en la aplicación de las restricciones por parte del gobierno norteamericano, especialmente en el requisito de que los operadores puedan comunicarse en inglés durante las inspecciones y revisiones en carretera.



"Sí, así es, el tema del inglés, el endurecimiento de las reglas. Acuérdense de que esta regla siempre había existido, pero nunca la habían reforzado. Desde que llegó el presidente Trump, han reforzado mucho esta regla, entonces a nosotros nos toca el cómo sí; esta parte es abonarle a la problemática, ponerle las herramientas necesarias que nuestros operadores necesitan", Pedro Lozano Martínez, Presidente de ATC Nuevo Laredo

Crean App PASO para Tráileros de Nuevo Laredo. Foto: N+

25 Mil Operadores Fuera de Operación por no Hablar Inglés



A nivel nacional, se estima que alrededor de 25 mil operadores han sido retirados temporalmente de circulación por incumplir con la normatividad, principalmente por no acreditar la capacidad del idioma inglés. Estas suspensiones no son permanentes, ya que los conductores pueden regularizar su situación y regresar a operar.



"Texas es uno, por el tamaño, pues es, al final, de los que más fuera de servicio tienen por la cantidad de gente y la cercanía con México, que es donde más gente transita mexicana en Estados Unidos", Pedro Lozano Martínez, Presidente de ATC Nuevo Laredo



Esta iniciativa busca fortalecer la preparación de los operadores mexicanos, reducir el riesgo de sanciones y mantener la competitividad del autotransporte de carga en la frontera de Nuevo Laredo.