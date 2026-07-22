Sociedad

PASO: la App Creada en Nuevo Laredo para que Traileros Aprendan Inglés y Trabajen en USA

Mientras esperan en los puentes internacionales o en los andenes de carga, los traileros ahora podrán aprovechar su tiempo para aprender inglés.

PASO: la App Creada en Nuevo Laredo para que Traileros Aprendan Inglés y Trabajen en USAPASO: la App Creada en Nuevo Laredo para que Traileros Aprendan Inglés y Trabajen en USA. Foto: N+

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Nuevo Laredo lanza PASO, una app para que los traileros aprendan inglés en sus tiempos muertos. Una solución ante las estrictas reglas de comunicación en USA. Descubre más.

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