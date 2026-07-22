¿Qué Está Pasando con Artesanos de San Ángel? Denuncian que les Quitaron su Fuente de Ingreso

Artesanos, que durante décadas han vendido sus productos en plazas públicas de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX), denunciaron que el 18 de julio de 2026 fueron retirados de sus espacios de trabajo. Uno de los operativos ocurrió en Plaza San Jacinto, en San Ángel, donde algunos comerciantes aseguran que nunca antes habían enfrentado una situación similar y ahora piden a las autoridades que les permitan regresar.

La controversia involucra a decenas de artesanos, incluidos trabajadores provenientes de otros estados del país. De acuerdo con los afectados, detrás del retiro se encuentran adeudos relacionados con sus permisos. Sin embargo, sostienen que tuvieron dificultades para realizar los pagos correspondientes y afirman que no se negaron a cubrirlos.

Tras 34 años en San Ángel, artesano denuncia retiro de su permiso

Sergio Colorado, artesano que aseguró tener alrededor de 34 años trabajando en San Ángel, relató que su permiso fue retirado sin que previamente recibiera una notificación. Aunque reconoció la existencia de adeudos, afirmó que estaba dispuesto a pagarlos:

“Llegué a San Ángel hace 34 años, aproximadamente, 34, 35 años, y jamás habíamos vivido una situación de este tipo, ¿no? Como comentó la compañera, nuestro permiso fue retirado. Yo diría que de forma arbitraria, porque en ningún momento nos notificaron. Había adeudos, sí había adeudos, lo reconocemos, pero nunca nos hemos negado a pagar”.

Los artesanos afectados señalaron que los problemas para cubrir los pagos no necesariamente se debieron a una negativa de su parte. Según sus testimonios, en distintas ocasiones acudieron a realizar los trámites correspondientes, pero enfrentaron obstáculos que les impidieron ponerse al corriente.

Artesana de la tercera edad asegura que intentó pagar sus adeudos

Guadalupe Salazar, una de las artesanas afectadas, explicó que no pudo cubrir sus últimos trimestres porque, según su testimonio, cuando acudía a realizar el pago no encontraba disponible el servicio de cobro. También señaló que trasladarse constantemente hasta las oficinas de la alcaldía representaba una dificultad adicional:

“En mi caso, no pude pagar los últimos trimestres porque, cuando yo iba, nunca había cobros, nunca había cobros. Y como se lo expliqué al señor que me estaba retirando, que, pues uno no vive tan cerca de la delegación para estar viniendo todos los días. Yo le argumentaba que soy mujer, que soy de la 3º edad, que yo elaboro mis mis artesanías, que me dejaba sin un sustento de cómo ganarme mi dinero”.

El caso adquiere especial relevancia porque la venta de artesanías representa una fuente de ingresos para los comerciantes afectados. Algunos de ellos llevan décadas trabajando en las plazas de San Ángel y otros se trasladan desde diferentes estados del país para ofrecer sus productos.

Documento señala la baja de 62 artesanos en Álvaro Obregón

El conflicto no comenzó con los retiros del 18 de julio. De acuerdo con la información disponible, el 19 de marzo la Dirección General de Jurídico y Gobierno de la alcaldía Álvaro Obregón firmó la baja de 62 artesanos.

Los afectados también señalaron que el mismo sábado en que fueron retirados, autoridades de la alcaldía reacomodaron a varios comerciantes en espacios de menores dimensiones. La situación, aseguran, no se limita a Plaza San Jacinto y alcanza otros puntos tradicionales de San Ángel en los que se comercializan artesanías.

Entre los lugares donde los comerciantes reportan problemas se encuentran Plaza del Carmen, Plaza Tenanitla y el Bazar del Sábado de San Ángel.

Artesanos piden volver a trabajar y pagar sus adeudos

Ante la pérdida o reducción de sus espacios, los afectados buscan recuperar las condiciones que les permitan continuar con la venta de sus productos. Su petición incluye la posibilidad de ponerse al corriente con los pagos pendientes y regresar a trabajar sin enfrentar represalias.

Guadalupe Salazar resumió la principal exigencia de los artesanos afectados tras los retiros registrados en Álvaro Obregón:

“La exigencia es que nos permitan regresar a trabajar, que nos permitan pagar y que no haya represalias”.

El retiro de comerciantes abre una disputa sobre el futuro de artesanos que han ocupado durante décadas espacios públicos de San Ángel. Mientras los afectados buscan recuperar sus lugares de trabajo, el caso involucra al menos 62 bajas formalizadas desde marzo y alcanza varios de los puntos comerciales y culturales más conocidos de esta zona de la Ciudad de México.