Sociedad

¿Qué Está Pasando con Artesanos de San Ángel? Denuncian que les Quitaron su Fuente de Ingreso

Los afectados reconocen adeudos, pero sostienen que intentaron realizar los pagos y enfrentaron dificultades para cubrirlos

Afectados piden regresar a vender sus productos en las plazas de San Ángel.Afectados piden regresar a vender sus productos en las plazas de San Ángel. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Artesanos denunciaron que el 18 de julio fueron retirados de espacios donde algunos aseguran haber trabajado durante décadas en San Ángel

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